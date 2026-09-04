Zirveyi bu aciliyet anlayışıyla düzenlediklerini ifade eden Kurum, iklim finansmanı ihtiyacı 7,5 ile 9 trilyon dolar seviyesindeyken dünya için harcanan mevcut finansmanın yaklaşık 1,9 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bizce, bundan sonraki büyük pazar, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm pazarı olacaktır. Bu büyük dönüşüme bugün yatırım yapanlar, çok daha kısa sürede karşılığını almaya başlayacak, yeni iş alanlarına, yeni finansman kaynaklarına ve büyüyen pazarlara erkenden erişecektir. Önümüzdeki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak, bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Buna karşılık yeşil, temiz ve sürdürülebilir yatırımlar, ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacaktır. Yani geleceğin kazananları, bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır."

COP31 Başkanlığı olarak İklim Uygulama Köprüsü'nü oluşturduklarına dikkati çeken Kurum, "Bu köprü sayesinde, ülkelerimizin, açıkladıkları ulusal iklim hedefleri ile bu hedeflerin uygulanması arasındaki boşluğu tamamen kapatmayı hedefliyoruz. Daha basit ifadeyle ihtiyacı olan ülke ile çözümü sunan finansmanı bu köprünün tam ortasında el sıkıştıracağız. Bu noktada Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'yla yürüttüğümüz ortaklık için kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca, köprü kapsamında işbirliği yapmak üzere ortak irademizi koyarak müşterek bir bildirgeyi de yayımlamaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hedefimiz net. Ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini, finansman sağlanabilecek somut proje portföylerine dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.