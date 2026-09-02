Meyve suyu içenleri ilgilendiriyor! Bakanlık düğmeye bastı: Tatlandırıcı kullanımı yasaklanıyor

Meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı tebliğ taslağını sektörün görüşüne sundu. Taslak kabul edilirse konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak.

Böylece mevcut mevzuatta daha genel şekilde yer alan tatlandırıcı düzenlemesinin kapsamı netleştirilecek.

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, tatlandırıcı kullanımına getirilen açık yasak oldu. Taslağın 6. maddesinde konu doğrudan tanımlanıyor. Buna göre şu ürünlerde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek:

Tatlandırıcılar, belirli şartları taşıyan meyve nektarlarında kullanılabilecek.

TATLANDIRICI İÇİN NEKTARLARA AYRI DÜZENLEME

Taslakta meyve nektarları için ise farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında, şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili olarak sınıflandırılan meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı eklenmesine izin verilecek.

Bu nedenle düzenleme, tüm meyve bazlı içeceklerde tatlandırıcıyı tamamen ortadan kaldırmıyor. Kullanım alanını ürünün niteliğine göre sınırlandırıyor.