Meyve suyu içenleri ilgilendiriyor! Bakanlık düğmeye bastı: Tatlandırıcı kullanımı yasaklanıyor
Meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının görüşe açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek.
Meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı tebliğ taslağını sektörün görüşüne sundu. Taslak kabul edilirse konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak.
KONSANTRE VE TOZ MEYVE SULARINDA TATLANDIRICI DÖNEMİ BİTİYOR
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, tatlandırıcı kullanımına getirilen açık yasak oldu. Taslağın 6. maddesinde konu doğrudan tanımlanıyor. Buna göre şu ürünlerde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek:
- Konsantreden üretilen meyve suları
- Meyve suyu konsantreleri
- Meyve suyu tozları
- Su ile ekstrakte edilen meyve suları
- Doğal yapısından gelen şekeri azaltılmış meyve suları
Böylece mevcut mevzuatta daha genel şekilde yer alan tatlandırıcı düzenlemesinin kapsamı netleştirilecek.
TATLANDIRICI İÇİN NEKTARLARA AYRI DÜZENLEME
Taslakta meyve nektarları için ise farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında, şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili olarak sınıflandırılan meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı eklenmesine izin verilecek.
Bu nedenle düzenleme, tüm meyve bazlı içeceklerde tatlandırıcıyı tamamen ortadan kaldırmıyor. Kullanım alanını ürünün niteliğine göre sınırlandırıyor.