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Meyve suyu içenleri ilgilendiriyor! Bakanlık düğmeye bastı: Tatlandırıcı kullanımı yasaklanıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meyve suyu içenleri ilgilendiriyor! Bakanlık düğmeye bastı: Tatlandırıcı kullanımı yasaklanıyor

Meyve suyu sektöründe yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının görüşe açtığı tebliğ taslağıyla konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanacak. Yeni kurallarla doğal şekeri azaltılmış ürünler mevzuata girecek, nektarlarda tatlandırıcıya izin verilecek.

Meyve suyu ve nektarlarda kullanılan tatlandırıcılara yönelik yeni bir düzenleme gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı tebliğ taslağını sektörün görüşüne sundu. Taslak kabul edilirse konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında tatlandırıcı kullanılamayacak.

Konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında yeni kurallar getirilecek. (A Haber Grafik Ekibi)Konsantre, püre ve toz formundaki meyve sularında yeni kurallar getirilecek. (A Haber Grafik Ekibi)

KONSANTRE VE TOZ MEYVE SULARINDA TATLANDIRICI DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, tatlandırıcı kullanımına getirilen açık yasak oldu. Taslağın 6. maddesinde konu doğrudan tanımlanıyor. Buna göre şu ürünlerde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek:

  • Konsantreden üretilen meyve suları
  • Meyve suyu konsantreleri
  • Meyve suyu tozları
  • Su ile ekstrakte edilen meyve suları
  • Doğal yapısından gelen şekeri azaltılmış meyve suları

Böylece mevcut mevzuatta daha genel şekilde yer alan tatlandırıcı düzenlemesinin kapsamı netleştirilecek.

Tatlandırıcılar, belirli şartları taşıyan meyve nektarlarında kullanılabilecek.Tatlandırıcılar, belirli şartları taşıyan meyve nektarlarında kullanılabilecek.

TATLANDIRICI İÇİN NEKTARLARA AYRI DÜZENLEME

Taslakta meyve nektarları için ise farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında, şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili olarak sınıflandırılan meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı eklenmesine izin verilecek.

Bu nedenle düzenleme, tüm meyve bazlı içeceklerde tatlandırıcıyı tamamen ortadan kaldırmıyor. Kullanım alanını ürünün niteliğine göre sınırlandırıyor.

Doğal şekeri en az yüzde 30 azaltılan ürünler mevzuata dahil edilecek.Doğal şekeri en az yüzde 30 azaltılan ürünler mevzuata dahil edilecek.

"DOĞAL ŞEKERİ AZALTILMIŞ MEVYE SUYU" TANIMI GELİYOR

Taslakta Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yeni bir ürün tanımı da yer alıyor. Buna göre içeriğindeki doğal şeker miktarı özel işlemlerle en az yüzde 30 oranında azaltılan içecekler mevzuata dahil edilecek. Ürünün mevcut özelliklerinin korunması şartıyla yapılan bu işlem, yeni bir resmi tanım altında düzenlenecek.

Böylece doğal olarak bulunan şekerin azaltıldığı meyve sularının üretimine de mevzuat kapsamında izin verilmesinin önü açılacak.

(AA)AB mevzuatına uyum kapsamında meyve sularına yönelik yeni düzenleme hazırlanıyor.(AA)AB mevzuatına uyum kapsamında meyve sularına yönelik yeni düzenleme hazırlanıyor.

DÜZENLEMENİN TEMELİNDE AB MEVZUATINA UYUM VAR

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı taslakta yapılan değişikliklerin temel gerekçeleri arasında Avrupa Birliği mevzuatına uyum bulunuyor. Bunun yanında mevcut mevzuatta yer alan bazı atıfların düzeltilmesi ve uygulamanın daha açık hale getirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle tatlandırıcı ve diğer katkı maddelerinin kullanımına ilişkin uygulama esaslarının daha net biçimde ortaya konulması dikkat çekiyor.

Meyve suyu ürünlerinde etiketleme kurallarına ilişkin yeni esaslar belirlenecek.Meyve suyu ürünlerinde etiketleme kurallarına ilişkin yeni esaslar belirlenecek.

ETİKETLEME KURALLARI DA YENİDEN ELE ALINIYOR

Taslak yalnızca ürünlerin içeriğine ilişkin hükümler getirmiyor. Etiketleme konusunda da uygulamaya yönelik ayrıntılar belirleniyor. Böylece ürünlerin hangi özelliklerle piyasaya sunulabileceği ve tüketiciye hangi bilgilerin aktarılacağı konusunda daha açık kurallar oluşturulması hedefleniyor.

TASLAK HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Yeni düzenleme şu aşamada bir tebliğ taslağı niteliğinde. Bakanlık metni sektör temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerine sundu. Süreç sonunda taslakta değişiklik yapılması mümkün. Nihai metnin yayımlanmasının ardından yeni hükümlerin yürürlük tarihi ve uygulama ayrıntıları kesinleşecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle konsantre, püre ve toz formundaki meyve suyu ürünlerinde tatlandırıcı kullanımına ilişkin kurallar daha net ve bağlayıcı hale gelecek.

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