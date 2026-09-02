SGK’dan gayrimenkul hamlesi: 150’den fazla arsa, dükkan ve konut açık artırmayla satılacak
SGK, mülkiyetindeki 150’den fazla arsa, dükkan ve konutu açık artırmayla satışa çıkarıyor. 21-25 Eylül 2026’da yapılacak ihaleye e-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Taşınmazlara ait ihale dokümanları ücretsiz incelenebilecek.
Ev, dükkan ya da arsa almak isteyenler için dikkat çeken bir satış duyurusu geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetindeki 150'den fazla gayrimenkulü açık artırmayla satışa çıkarıyor. Arsa, konut ve dükkanların yer aldığı taşınmazlar için ihale 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak.
SGK GAYRİMENKULLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan çok sayıda gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Kuruma ait arsa, dükkan ve konutların yer aldığı satış işlemleri, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
İhale süreci 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Satışa çıkarılan taşınmazların tamamına ve ihale şartlarına ilişkin bilgiler, SGK'nın Elektronik Satış Portalı üzerinden görülebilecek.
İhaleye katılmayı düşünen vatandaşlar ve yatırımcılar, taşınmazlara ilişkin ihale dokümanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz şekilde inceleyebilecek.
BAŞVURULAR E -DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
İhaleye katılmak isteyenlerin başvuruları internet üzerinden alınacak. Bunun için e-Devlet entegrasyonu kullanılarak SGK'nın internet sitesindeki "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümüne girilebilecek. Başvurular ayrıca doğrudan SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
İhale başvurusu için kullanılabilecek adresler:
- SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümü
- SGK Elektronik Satış Portalı: net.sgk.gov.tr/EIhale/
İhale için belirlenen son başvuru tarihinin ardından sistem yeni başvuru kabul etmeyecek. Bu nedenle ihaleye katılmak isteyenlerin başvuru süresini kaçırmaması gerekiyor.