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SGK’dan gayrimenkul hamlesi: 150’den fazla arsa, dükkan ve konut açık artırmayla satılacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SGK’dan gayrimenkul hamlesi: 150’den fazla arsa, dükkan ve konut açık artırmayla satılacak

SGK, mülkiyetindeki 150’den fazla arsa, dükkan ve konutu açık artırmayla satışa çıkarıyor. 21-25 Eylül 2026’da yapılacak ihaleye e-Devlet üzerinden başvuru alınacak. Taşınmazlara ait ihale dokümanları ücretsiz incelenebilecek.

Ev, dükkan ya da arsa almak isteyenler için dikkat çeken bir satış duyurusu geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetindeki 150'den fazla gayrimenkulü açık artırmayla satışa çıkarıyor. Arsa, konut ve dükkanların yer aldığı taşınmazlar için ihale 21-25 Eylül 2026 tarihlerinde elektronik ortamda yapılacak.

SGK, 150’den fazla arsa, konut ve dükkanı satışa çıkarıyor. (A Haber Grafik Ekibi)SGK, 150’den fazla arsa, konut ve dükkanı satışa çıkarıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

SGK GAYRİMENKULLERİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan çok sayıda gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Kuruma ait arsa, dükkan ve konutların yer aldığı satış işlemleri, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İhale süreci 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Satışa çıkarılan taşınmazların tamamına ve ihale şartlarına ilişkin bilgiler, SGK'nın Elektronik Satış Portalı üzerinden görülebilecek.

İhaleye katılmayı düşünen vatandaşlar ve yatırımcılar, taşınmazlara ilişkin ihale dokümanlarını e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz şekilde inceleyebilecek.

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İhaleye katılmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.İhaleye katılmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

BAŞVURULAR E -DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İhaleye katılmak isteyenlerin başvuruları internet üzerinden alınacak. Bunun için e-Devlet entegrasyonu kullanılarak SGK'nın internet sitesindeki "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümüne girilebilecek. Başvurular ayrıca doğrudan SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İhale başvurusu için kullanılabilecek adresler:

  • SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümü
  • SGK Elektronik Satış Portalı: net.sgk.gov.tr/EIhale/

İhale için belirlenen son başvuru tarihinin ardından sistem yeni başvuru kabul etmeyecek. Bu nedenle ihaleye katılmak isteyenlerin başvuru süresini kaçırmaması gerekiyor.

İhalede teminat olarak nakit para veya banka teminat mektubu kabul edilecek.İhalede teminat olarak nakit para veya banka teminat mektubu kabul edilecek.

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRILACAK

Satın alınmak istenen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin yatırılması gerekiyor. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde ödeme, tahsilata yetkili bankalar aracılığıyla yapılacak. Teminat mektubu tercih edilmesi halinde ise belgenin başvuru süresi sona ermeden teslim edilmesi zorunlu olacak.

Teminat mektubunun, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına, başvuru bitiş günü mesai saati sona ermeden ulaştırılması gerekiyor.

Teminat mektuplarının başvuru süresi dolmadan SGK’ya teslim edilmesi gerekiyor.Teminat mektuplarının başvuru süresi dolmadan SGK’ya teslim edilmesi gerekiyor.

HANGİ TEMİNATLAR KABUL EDİLECEK?

İhalede her türlü ödeme aracı teminat olarak kabul edilmeyecek. İlan kapsamında yalnızca belirlenen şartlara uygun teminatlar geçerli sayılacak. Kabul edilecek teminatlar şöyle:

  • Tedavülde bulunan Türk parası
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki banka ve finans kuruluşları tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları

Bunların dışında kalan teminatlar kabul edilmeyecek.

SGK, gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta serbest olacak.SGK, gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta serbest olacak.

İHALE BEDELİ PEŞİN ÖDENECEK

İhaleyi kazanan kişinin satış bedelini peşin olarak Kurumun hesaplarına yatırması gerekiyor. Böylece satış işleminin tamamlanabilmesi için ihale bedelinin belirtilen ödeme şartlarına uygun şekilde ödenmesi gerekecek.

SGK, ihale sürecinde isteklilerin beyanlarını esas alacak. Ancak başvuru sırasında ihaleye katılma şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerle ilgili işlem yapılacak.

İhaleye katılması yasak olan kişilerin başvuruları geçerli sayılmayacak. (AA)İhaleye katılması yasak olan kişilerin başvuruları geçerli sayılmayacak. (AA)

İHALEYE KİMLER KATILAMAYACAK?

İhaleye katılma yasağı bulunan kişilerin satışa katılması halinde süreç geçersiz sayılabilecek. Özellikle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılması yasaklanan kişilerin ihaleye girmesi mümkün olmayacak.

Yasaklı olduğu sonradan tespit edilen kişinin ihaleyi kazanması durumunda ihale iptal edilecek. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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