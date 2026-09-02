SGK’dan gayrimenkul hamlesi: 150’den fazla arsa, dükkan ve konut açık artırmayla satılacak

İhalede teminat olarak nakit para veya banka teminat mektubu kabul edilecek.

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT YATIRILACAK

Satın alınmak istenen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin yatırılması gerekiyor. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde ödeme, tahsilata yetkili bankalar aracılığıyla yapılacak. Teminat mektubu tercih edilmesi halinde ise belgenin başvuru süresi sona ermeden teslim edilmesi zorunlu olacak.

Teminat mektubunun, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına, başvuru bitiş günü mesai saati sona ermeden ulaştırılması gerekiyor.