TCDD’den tren yolcularına duyuru: E-bilet dönemi başladı! Bilet nasıl görüntülenir?
TCDD Taşımacılık, tren yolculuklarında e-bilet uygulamasını 1 Eylül 2026 itibarıyla devreye aldı. Bilet satın alan yolcular, kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dosyasını açıp bağlantıya tıklayarak e-biletini görüntüleyebiliyor. Yeni sistem, kağıt kullanımını azaltmayı ve belgeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Tren yolculuklarında e-bilet dönemi bugün başladı. TCDD Taşımacılık, 1 Eylül 2026 itibarıyla bilet belgelerini dijital ortamda erişime açtı. Satın alma işleminin ardından gönderilen "Yolculuk Bilgilendirme" e-postasındaki PDF bağlantısını kullanan yolcular e-biletlerini görüntüleyebiliyor. Böylece bilet belgesi dijital ortamda saklanabiliyor ve ihtiyaç anında yeniden açılabiliyor.
TREN YOLCULUKLARINDA E-BİLET DÖNEMİ BAŞLADI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, e-belge dönüşüm çalışmaları kapsamında tren biletlerini dijital sisteme taşıdı. Bir süredir hazırlıkları sürdürülen uygulamaya 1 Eylül 2026 itibarıyla tamamen geçildi.
Yeni sistem, bilet satın alma yönteminden çok bilet belgesine erişim sürecini değiştiriyor. Yolcular, işlemlerini tamamladıktan sonra e-biletlerini kendilerine gönderilen elektronik posta üzerinden görüntülüyor.
TCDD E-BİLET ÜÇ ADIMDA GÖRÜNTÜLENİYOR
E-bilete erişmek için öncelikle TCDD Taşımacılık internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tren bileti satın alınıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından yolcunun kayıtlı adresine "Yolculuk Bilgilendirme" konulu bir e-posta gönderiliyor.
Bu e-postada bulunan PDF dokümanı açıldığında e-bilet bağlantısı görüntüleniyor. Yolcu, bağlantıya tıklayarak adına düzenlenen dijital bilete ulaşabiliyor.
E-bilet işlemi şu üç adımda tamamlanıyor:
- Tren bileti internet sitesi veya mobil uygulamadan satın alınıyor.
- "Yolculuk Bilgilendirme" başlıklı e-posta açılıyor.
- PDF içindeki bağlantıya tıklanarak e-bilet görüntüleniyor.