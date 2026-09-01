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TCDD’den tren yolcularına duyuru: E-bilet dönemi başladı! Bilet nasıl görüntülenir?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TCDD’den tren yolcularına duyuru: E-bilet dönemi başladı! Bilet nasıl görüntülenir?

TCDD Taşımacılık, tren yolculuklarında e-bilet uygulamasını 1 Eylül 2026 itibarıyla devreye aldı. Bilet satın alan yolcular, kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dosyasını açıp bağlantıya tıklayarak e-biletini görüntüleyebiliyor. Yeni sistem, kağıt kullanımını azaltmayı ve belgeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tren yolculuklarında e-bilet dönemi bugün başladı. TCDD Taşımacılık, 1 Eylül 2026 itibarıyla bilet belgelerini dijital ortamda erişime açtı. Satın alma işleminin ardından gönderilen "Yolculuk Bilgilendirme" e-postasındaki PDF bağlantısını kullanan yolcular e-biletlerini görüntüleyebiliyor. Böylece bilet belgesi dijital ortamda saklanabiliyor ve ihtiyaç anında yeniden açılabiliyor.

TCDD Taşımacılık, e-belge dönüşümü kapsamında 1 Eylül 2026 itibarıyla tren yolculuklarında e-bilet uygulamasına geçti. (Görseller: TCDD ve DHA)TCDD Taşımacılık, e-belge dönüşümü kapsamında 1 Eylül 2026 itibarıyla tren yolculuklarında e-bilet uygulamasına geçti. (Görseller: TCDD ve DHA)

TREN YOLCULUKLARINDA E-BİLET DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, e-belge dönüşüm çalışmaları kapsamında tren biletlerini dijital sisteme taşıdı. Bir süredir hazırlıkları sürdürülen uygulamaya 1 Eylül 2026 itibarıyla tamamen geçildi.

Yeni sistem, bilet satın alma yönteminden çok bilet belgesine erişim sürecini değiştiriyor. Yolcular, işlemlerini tamamladıktan sonra e-biletlerini kendilerine gönderilen elektronik posta üzerinden görüntülüyor.

Yolcular, bilet alımının ardından gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dokümanında bulunan bağlantıya tıklayarak e-biletlerini görüntüleyebiliyor.Yolcular, bilet alımının ardından gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dokümanında bulunan bağlantıya tıklayarak e-biletlerini görüntüleyebiliyor.

TCDD E-BİLET ÜÇ ADIMDA GÖRÜNTÜLENİYOR

E-bilete erişmek için öncelikle TCDD Taşımacılık internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tren bileti satın alınıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından yolcunun kayıtlı adresine "Yolculuk Bilgilendirme" konulu bir e-posta gönderiliyor.

Bu e-postada bulunan PDF dokümanı açıldığında e-bilet bağlantısı görüntüleniyor. Yolcu, bağlantıya tıklayarak adına düzenlenen dijital bilete ulaşabiliyor.

E-bilet işlemi şu üç adımda tamamlanıyor:

  1. Tren bileti internet sitesi veya mobil uygulamadan satın alınıyor.
  2. "Yolculuk Bilgilendirme" başlıklı e-posta açılıyor.
  3. PDF içindeki bağlantıya tıklanarak e-bilet görüntüleniyor.

TCDD e-bilet erişim bağlantısı, satın alma işlemi sırasında sisteme kaydedilen e-posta adresine iletilen bilgilendirme belgesinde yer alıyor.TCDD e-bilet erişim bağlantısı, satın alma işlemi sırasında sisteme kaydedilen e-posta adresine iletilen bilgilendirme belgesinde yer alıyor.

E-BİLET İNDİRİLEBİLİYOR VE YAZDIRILABİLİYOR

Dijital bilet, elektronik ortamda görüntülenmesinin yanı sıra indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor. Böylece yolcular bilete telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden günün her saatinde erişebiliyor.

Uygulama, bilet belgesinin kaybolma riskini de azaltıyor. Yolcuların seyahat öncesinde satın alma sırasında kullandıkları e-posta hesabını kontrol etmeleri gerekiyor.

KAĞIT KULLANIMININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

TCDD Taşımacılık, e-bilet sisteminin daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve güçlü dijital altyapı hedefleri doğrultusunda devreye alındığını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle yolcuların ayrıca kağıt bilet taşımasına gerek kalmadan seyahat belgelerine dijital ortamdan ulaşması amaçlanıyor. Uygulamanın kapsamı ve erişim yöntemiyle ilgili yeni bilgilendirmeler TCDD Taşımacılık tarafından duyurulacak.

Yeni uygulama, tren biletlerinin dijital ortamda güvenli biçimde saklanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca görüntülenmesini sağlıyor.Yeni uygulama, tren biletlerinin dijital ortamda güvenli biçimde saklanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda kolayca görüntülenmesini sağlıyor.

TCDD E-BİLET UYGULAMASI HAKKINDA ARANAN CEVAPLAR

Soru
Cevap
TCDD e-bilet uygulaması ne zaman başladı?
TCDD e-bilet uygulaması 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Tren biletleri bu tarihten itibaren dijital belge olarak erişime açıldı.
TCDD e-bilet nasıl görüntülenir?
TCDD e-bilet, "Yolculuk Bilgilendirme" e-postasındaki PDF dokümanında bulunan bağlantıya tıklanarak görüntülenir. E-posta, bilet satın alma işlemi tamamlandıktan sonra gönderilir.
TCDD e-bilet hangi adrese gönderilir?
TCDD e-bilet erişim bağlantısı, satın alma işleminde kullanılan kayıtlı e-posta adresine gönderilir. Bağlantı doğrudan e-posta metninde değil, gönderilen PDF dokümanında yer alır.
TCDD e-bilet indirilebilir veya yazdırılabilir mi?
Evet, TCDD e-bilet indirilebilir, yazdırılabilir ve paylaşılabilir. Belgeye telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden yeniden erişilebilir.
TCDD e-bilet için kağıt belge gerekiyor mu?
TCDD'nin bilgilendirmesine göre e-bilete kağıt belge olmadan dijital ortamdan erişilebilir. Yolcu, biletini e-postadaki PDF bağlantısı üzerinden görüntüleyebilir.

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