TCDD e-bilet erişim bağlantısı, satın alma işlemi sırasında sisteme kaydedilen e-posta adresine iletilen bilgilendirme belgesinde yer alıyor.

E-BİLET İNDİRİLEBİLİYOR VE YAZDIRILABİLİYOR

Dijital bilet, elektronik ortamda görüntülenmesinin yanı sıra indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor. Böylece yolcular bilete telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden günün her saatinde erişebiliyor.

Uygulama, bilet belgesinin kaybolma riskini de azaltıyor. Yolcuların seyahat öncesinde satın alma sırasında kullandıkları e-posta hesabını kontrol etmeleri gerekiyor.

KAĞIT KULLANIMININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

TCDD Taşımacılık, e-bilet sisteminin daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve güçlü dijital altyapı hedefleri doğrultusunda devreye alındığını bildirdi.

Yeni düzenlemeyle yolcuların ayrıca kağıt bilet taşımasına gerek kalmadan seyahat belgelerine dijital ortamdan ulaşması amaçlanıyor. Uygulamanın kapsamı ve erişim yöntemiyle ilgili yeni bilgilendirmeler TCDD Taşımacılık tarafından duyurulacak.