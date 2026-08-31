Temmuz ayı iş gücü verileri açıklandı: İşte dikkat çeken rakamlar

Türkiye'de iş gücü piyasasının Temmuz 2026 görünümü belli oldu. TÜİK'in Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı.

Temmuz ayında işsiz sayısı 2 milyon 860 bine yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)

İŞSİZ SAYISI 150 BİN KİŞİ ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus temmuz ayında 67 milyon 43 bin kişiye ulaştı. Bu rakam bir önceki aya göre 60 bin kişilik artışa işaret etti. Aynı dönemde iş gücü 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine geriledi. İş gücüne dahil olmayanların sayısı ise 298 bin kişi artarak 31 milyon 821 bine çıktı.

Gösterge Temmuz 2026 Bir önceki aya göre değişim 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 67 milyon 43 bin +60 bin İşgücü 35 milyon 222 bin -238 bin İstihdam 32 milyon 362 bin -388 bin İşsiz 2 milyon 860 bin +150 bin İşgücüne dahil olmayanlar 31 milyon 821 bin +298 bin

İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı.