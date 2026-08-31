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Temmuz ayı iş gücü verileri açıklandı: İşte dikkat çeken rakamlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Temmuz ayı iş gücü verileri açıklandı: İşte dikkat çeken rakamlar

Türkiye'de işsizlik temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken, gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü yüzde 30,6 oldu. İşgücüne katılım da yüzde 52,5 oldu.

Türkiye'de iş gücü piyasasının Temmuz 2026 görünümü belli oldu. TÜİK'in Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı.

Temmuz ayında işsiz sayısı 2 milyon 860 bine yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)Temmuz ayında işsiz sayısı 2 milyon 860 bine yükseldi. (A Haber Grafik Ekibi)

İŞSİZ SAYISI 150 BİN KİŞİ ARTTI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus temmuz ayında 67 milyon 43 bin kişiye ulaştı. Bu rakam bir önceki aya göre 60 bin kişilik artışa işaret etti. Aynı dönemde iş gücü 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine geriledi. İş gücüne dahil olmayanların sayısı ise 298 bin kişi artarak 31 milyon 821 bine çıktı.

Gösterge
Temmuz 2026
Bir önceki aya göre değişim
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus
67 milyon 43 bin
+60 bin
İşgücü
35 milyon 222 bin
-238 bin
İstihdam
32 milyon 362 bin
-388 bin
İşsiz
2 milyon 860 bin
+150 bin
İşgücüne dahil olmayanlar
31 milyon 821 bin
+298 bin

İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 10,6, erkeklerde yüzde 6,8 oldu. (TÜİK)Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 10,6, erkeklerde yüzde 6,8 oldu. (TÜİK)

İŞSİZLİK ERKEKLERDE YÜZDE 6,8, KADINLARDA YÜZDE 10,6

Toplam işsizlik oranındaki artış kadın ve erkeklerde farklı seviyelerde gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,6 oldu. Bir önceki aya göre erkeklerde işsizlik oranı 0,3 puan, kadınlarda ise 0,7 puan arttı. Böylece kadınlarda işsizlik oranı erkeklerin üzerinde kalmaya devam etti.

İstihdam oranında da iki grup arasındaki fark dikkat çekti. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,5 olurken kadınlarda yüzde 31,4 olarak kaydedildi.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5 olarak kaydedildi.Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,5 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE 1,5 PUANLIK ARTIŞ

İşgücü piyasasında gençlere ilişkin veriler de temmuz ayında yükselişe işaret etti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,3, genç kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

Böylece genç kadınlarda işsizlik oranı genç erkeklerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu.(TÜİK)İstihdam oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu.(TÜİK)

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3'E GERİLEDİ

Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısındaki düşüş, istihdam oranına da yansıdı. İstihdam oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 65,5 seviyesinde bulunurken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti. Haziran ayında toplam istihdam oranı yüzde 48,9 seviyesindeydi.

Bir başka ifadeyle temmuz ayında 32 milyon 362 bin kişi istihdam edilirken, bir önceki aya göre 388 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42 saate geriledi.Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42 saate geriledi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42 SAATE İNDİ

İstihdamdaki değişimin yanı sıra çalışanların fiili çalışma süresinde de gerileme görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 42,0 saat oldu.

Temmuz verilerinde erkeklerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,8 saat olarak ölçülürken kadınlarda bu süre 38,1 saat olarak gerçekleşti. Toplam çalışma süresi haziran ayında 42,4 saat seviyesindeydi.

Atıl iş gücü oranı temmuz ayında yüzde 30,6 seviyesine çıktı. (TÜİK)Atıl iş gücü oranı temmuz ayında yüzde 30,6 seviyesine çıktı. (TÜİK)

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 30,6'YA ÇIKTI

İşgücü piyasasına ilişkin dikkat çeken göstergelerden biri de atıl iş gücü oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuz ayında yüzde 30,6 olarak hesaplandı.

Bu oran bir önceki aya göre 1,8 puan arttı. Haziran ayında yüzde 28,8 olan atıl iş gücü oranı temmuzda yeniden yüzde 30'un üzerine çıktı. Tamamlayıcı göstergelerde ise şu değerler kaydedildi:

  • İşsizlik oranı: yüzde 8,1
  • Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı: yüzde 20,8
  • İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı: yüzde 19,5
  • Atıl işgücü oranı: yüzde 30,6

Temmuz ayında iş gücü 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine geriledi.Temmuz ayında iş gücü 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine geriledi.

TEMMUZ AYININ İŞ GÜCÜ TABLOSU

TÜİK verileri birlikte değerlendirildiğinde temmuz ayında iş gücü piyasasında öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

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