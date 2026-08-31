Temmuz ayı iş gücü verileri açıklandı: İşte dikkat çeken rakamlar
Türkiye'de işsizlik temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken, gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü yüzde 30,6 oldu. İşgücüne katılım da yüzde 52,5 oldu.
Türkiye'de iş gücü piyasasının Temmuz 2026 görünümü belli oldu. TÜİK'in Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 8,1'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı.
İŞSİZ SAYISI 150 BİN KİŞİ ARTTI
Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus temmuz ayında 67 milyon 43 bin kişiye ulaştı. Bu rakam bir önceki aya göre 60 bin kişilik artışa işaret etti. Aynı dönemde iş gücü 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bine geriledi. İş gücüne dahil olmayanların sayısı ise 298 bin kişi artarak 31 milyon 821 bine çıktı.
İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 35,2 olarak hesaplandı.
İŞSİZLİK ERKEKLERDE YÜZDE 6,8, KADINLARDA YÜZDE 10,6
Toplam işsizlik oranındaki artış kadın ve erkeklerde farklı seviyelerde gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,6 oldu. Bir önceki aya göre erkeklerde işsizlik oranı 0,3 puan, kadınlarda ise 0,7 puan arttı. Böylece kadınlarda işsizlik oranı erkeklerin üzerinde kalmaya devam etti.
İstihdam oranında da iki grup arasındaki fark dikkat çekti. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,5 olurken kadınlarda yüzde 31,4 olarak kaydedildi.