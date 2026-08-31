Çalışanların mola hakkı ne kadar? 11 saati aşan mesailerde süre yeniden hesaplanıyor

Çalışma süresi 13 saati aşarsa ara dinlenmesi 2 saate çıkacak. Burada dikkat çeken nokta, 11 saati aşan çalışmalarda daha önce 1 saat olarak uygulanan mola süresinin çalışma süresi arttıkça yükselmesi.

Bu kapsamda verilen yargı kararıyla birlikte, 11 saati aşan çalışmalarda uygulanacak ara dinlenmesi süreleri yeniden gündeme geldi. Buna göre 11 ile 13 saat arasında çalışanların mola süresi en az 1,5 saat olacak.

İş Kanunu'nda günlük çalışma süresinin en fazla 11 saat olduğu belirtiliyor. Ancak 11 saatin üzerinde mesai yapıldığı durumlar da bulunuyor.

İşveren, çalışanına ara dinlenmesini fiilen kullandırmak zorunda. Mola süresi işveren tarafından azaltılamıyor. Ancak çalışan lehine daha uzun mola süresi belirlenebiliyor. İş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya işverenin kendi uygulamasıyla mola süreleri artırılabiliyor.

MOLA TOPLU YA DA SIRAYLA KULLANDIRILABİLİR Mİ?

Mola saatlerinin nasıl kullanılacağını belirlemek işverenin yetkisinde bulunuyor. İşveren, çalışanların molalarını toplu şekilde veya belirli bir plana göre sırayla kullanmasını sağlayabiliyor. Ancak bu uygulama yapılırken çalışanın kanundan doğan ara dinlenmesi hakkının fiilen kullandırılması gerekiyor.

MOLA SIRASINDA İŞÇİ İŞ YERİNDEN ÇIKABİLİR Mİ?

Ara dinlenmesi sırasında çalışanın tamamen serbest olması gerekiyor. Çalışan bu süreyi iş yeri içinde veya dışında geçirebiliyor. Bununla birlikte işveren, ara dinlenmesi sırasında çalışanın yerini terk edemeyeceğini kararlaştırabiliyor.

Çalışan iş yerinde kalıyorsa da mola süresini serbestçe kullanabilmesi gerekiyor. Bu süre içinde çalışmaya zorlanamıyor.