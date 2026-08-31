Çalışanların mola hakkı ne kadar? 11 saati aşan mesailerde süre yeniden hesaplanıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mola hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saati aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saati aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26 bin 620 TL ceza uygulanıyor.
Çalışma saatleri uzadıkça çalışanların dinlenme hakkı da yeniden gündeme geldi. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın yazısına göre, 11 saati aşan çalışmalarda uygulanan ara dinlenmesi süreleri yargı kararı doğrultusunda yeniden gündeme geldi. Buna göre 11-13 saat arasında çalışanlara en az 1,5 saat, 13 saati aşan çalışmalarda ise 2 saat mola hakkı veriliyor. Bu hakkın kullandırılmaması halinde işverene 26 bin 620 TL idari para cezası uygulanıyor.
MOLA HAKKI NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?
Çalışanların gün içinde dinlenebilmesi, iş sağlığı ve çalışma verimi açısından büyük önem taşıyor. Ara dinlenmesi olarak da bilinen mola hakkı, çalışanların yorgunluğunu azaltmayı ve iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Mola süreleri aynı zamanda çalışanların bedensel ve ruhsal açıdan kendilerini toparlamasına katkı sağlıyor. İş tatmininin ve iş veriminin artmasına yardımcı olurken, çalışanların sosyal yaşamlarına katılabilmelerine de imkan tanıyor. Peki çalışanlar günlük çalışma süresine göre ne kadar mola kullanabiliyor?
ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE MOLA KAÇ DAKİKA?
İş Kanunu kapsamında çalışanların ara dinlenmesi, günlük çalışma süresine göre belirleniyor. Buna göre 4 saate kadar kısa süreli çalışmalarda 15 dakika, 4 saatten 7,5 saate kadar olan çalışmalarda 30 dakika, 7,5 saatten 11 saate kadar süren çalışmalarda ise 1 saat mola veriliyor.