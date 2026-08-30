THY’den yurt içi uçuşlarda 1.449 TL kampanyası: İşte bilet almak için son gün

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tek yön biletler 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak uygun fiyatlı biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların önünde yalnızca iki günlük bir süre bulunuyor. Biletleme işlemleri 30 ve 31 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılabilecek.

THY, yurt içi uçuşlarda tek yön bilet fiyatlarını 1.449 TL’den başlattı. (A Haber Grafik Ekibi)

KAMPANYALI BİLETLERLE NE ZAMA SEYAHAT EDİLEBİLECEK?

THY'nin resmi kampanya duyurusuna göre, kampanyadan alınan biletlerle 24 Kasım 2026 ile 20 Ocak 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Böylece sonbahar ve kış döneminde yurt içinde seyahat planlayanlar için daha düşük fiyatlı bilet seçeneği sunuluyor.

Kampanyada toplam 100 bin koltuk satışa açıldı. Bu nedenle belirtilen fiyatlar koltuk kontenjanıyla sınırlı olacak.