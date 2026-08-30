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THY’den yurt içi uçuşlarda 1.449 TL kampanyası: İşte bilet almak için son gün

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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THY’den yurt içi uçuşlarda 1.449 TL kampanyası: İşte bilet almak için son gün

Türk Hava Yolları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yurt içi uçuş kampanyasını duyurdu. 1.449 TL’den başlayan tek yön biletler için satış süresi 31 Ağustos’ta sona erecek. Kampanyalı biletlerle 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 arasında seyahat edilebilecek.

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yurt içi uçuşlarda yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında tek yön biletler 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ancak uygun fiyatlı biletlerden yararlanmak isteyen yolcuların önünde yalnızca iki günlük bir süre bulunuyor. Biletleme işlemleri 30 ve 31 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılabilecek.

THY, yurt içi uçuşlarda tek yön bilet fiyatlarını 1.449 TL’den başlattı. (A Haber Grafik Ekibi)THY, yurt içi uçuşlarda tek yön bilet fiyatlarını 1.449 TL’den başlattı. (A Haber Grafik Ekibi)

KAMPANYALI BİLETLERLE NE ZAMA SEYAHAT EDİLEBİLECEK?

THY'nin resmi kampanya duyurusuna göre, kampanyadan alınan biletlerle 24 Kasım 2026 ile 20 Ocak 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Böylece sonbahar ve kış döneminde yurt içinde seyahat planlayanlar için daha düşük fiyatlı bilet seçeneği sunuluyor.

Kampanyada toplam 100 bin koltuk satışa açıldı. Bu nedenle belirtilen fiyatlar koltuk kontenjanıyla sınırlı olacak.

ExtraFly biletlerin tek yön fiyatı 1.749 TL, PrimeFly fiyatı ise 1.849 TL olarak belirlendi. (A Haber)ExtraFly biletlerin tek yön fiyatı 1.749 TL, PrimeFly fiyatı ise 1.849 TL olarak belirlendi. (A Haber)

1.449 TL'LİK BİLET HANGİ SINIFTA?

Kampanyadaki başlangıç fiyatı EcoFly ücret sınıfı için geçerli. Tek yön biletlerde ücret seçenekleri şöyle:

Ücret sınıfı
Tek yön fiyatı
EcoFly
1.449 TL
ExtraFly
1.749 TL
PrimeFly
1.849 TL

THY tarafından açıklanan kampanya fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil.

Kampanya kapsamında seyahatler 24 Kasım 2026 ile 20 Ocak 2027 arasında yapılabilecek.Kampanya kapsamında seyahatler 24 Kasım 2026 ile 20 Ocak 2027 arasında yapılabilecek.

1.449 TL'LİK THY BİLET KAMPANYASI HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi uçuşlarda uygulanıyor. Uçuşun Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kampanya kapsamındaki önemli noktalar şöyle:

  • İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt yurt içi seferler geçerli.
  • Uçuşların Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor.
  • Türkiye'deki diğer şehirlerden İstanbul'a veya İstanbul'dan diğer şehirlere yapılan uygun seferler kampanyaya dahil.
  • Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı veya çıkışlı uçuşlar kampanya kapsamında değil.
  • AJet uçuşları kampanyaya dahil değil.
  • Türk Hava Yolları'nın codeshare, yani ortak uçuşları kampanya dışında.
  • Ercan Havalimanı uçuşları kampanyadan yararlanamıyor.
  • Kampanya grup rezervasyonlarında geçerli değil.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların rezervasyon ve biletleme işlemini tamamlaması gerekecek.Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların rezervasyon ve biletleme işlemini tamamlaması gerekecek.

KAMPANYA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kampanyalı biletlerin 30 Ağustos 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında satın alınması gerekiyor. Bu nedenle 1.449 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların biletleme işlemlerini 31 Ağustos günü tamamlaması gerekiyor.

Burada önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, yalnızca rezervasyon yapılmasıyla garanti altına alınmıyor. Rezervasyon ve biletleme işlemlerinin aynı anda tamamlanması gerekiyor.

Kampanyalı EcoFly biletlerinde değişiklik ve iptal işlemlerine izin verilmeyecek.Kampanyalı EcoFly biletlerinde değişiklik ve iptal işlemlerine izin verilmeyecek.

KAMPANYALI BİLETLERDE DEĞİŞİKLİK VE İPTAL YAPILABİLİYOR MU?

Kampanyanın kurallarında EcoFly ücret sınıfından alınan biletler için değişiklik ve iptal hakkı bulunmadığı belirtiliyor. Bu nedenle bilet satın almadan önce seyahat tarihinin ve uçuş bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor.

Ayrıca kampanyalı biletler sınırlı sayıda ve sınırlı süreyle kullanılabiliyor. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, rezervasyon yapılmış ancak satın alma işlemi tamamlanmamış biletlerde geçerli sayılmıyor.

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