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Araç sahipleri dikkat! Hasar bildiriminde yeni dönem başlıyor: Alo 193 1 Eylül'de devrede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Araç sahipleri dikkat! Hasar bildiriminde yeni dönem başlıyor: Alo 193 1 Eylül'de devrede

Sigortada hasar ihbar dönemi değişiyor. SEDDK'nın hayata geçirdiği Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, 1 Eylül'de devreye giriyor. İlk etapta trafik ve kasko hasarları için kullanılacak merkezle başvurular tek noktadan alınacak.

Sigorta şirketlerine hasar bildirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül itibarıyla hizmete girecek.

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de hizmete giriyor. (A Haber Grafik Ekibi)Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'de hizmete giriyor. (A Haber Grafik Ekibi)

ALO 193 OHİM 1 EYLÜL'DE DEVREDE

SEDDK'nın yürüttüğü teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Alo 193 OHİM'in 1 Eylül'de hizmet vermesi planlanıyor.

Merkeze tüm sigorta şirketleri entegre edildi. Böylece hangi sigorta şirketinden poliçe alındığına bakılmaksızın, belirlenen kapsam içindeki hasar ihbarlarının ortak bir kanal üzerinden alınması hedefleniyor.

Uygulamanın temel amacı, hasar bildirim sürecini vatandaş açısından daha anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirmek. Aynı zamanda ihbarların daha hızlı ve koordineli şekilde ilgili süreçlere aktarılması amaçlanıyor.

Trafik ve kasko hasarlarına ilişkin bildirimler ortak merkezden alınacak.Trafik ve kasko hasarlarına ilişkin bildirimler ortak merkezden alınacak.

İLK AŞAMADA TRAFİK VE KASKO HASARLARI

Alo 193'ün ilk kullanım alanı trafik ve kasko sigortaları olacak. Vatandaşlar araçlarında meydana gelen ve bu sigortalar kapsamında değerlendirilen hasarları ortak merkez üzerinden bildirebilecek. Böylece farklı şirketlerin çağrı merkezi, internet sitesi veya diğer iletişim kanalları arasında başvuru yolu aramak zorunda kalmayacak.

Sistemin ilerleyen dönemdeki kullanım alanlarına ilişkin kapsamın nasıl genişletileceği ise uygulamanın işleyişine göre şekillenecek.

Yeni sistemle farklı sigorta şirketlerinin kanallarını ayrı ayrı kullanma ihtiyacı azalacak.Yeni sistemle farklı sigorta şirketlerinin kanallarını ayrı ayrı kullanma ihtiyacı azalacak.

DEĞER KAYBI UYUŞMAZLIKLARINA DA ODAKLANILDI

Yeni merkezin kurulması, trafik sigortasında özellikle değer kaybı uyuşmazlıklarının azaltılmasına yönelik çalışmaların da bir parçası.

SEDDK, bu alandaki uyuşmazlıkların azaltılması ve bunlarla bağlantılı olası istismarların önüne geçilmesi amacıyla beş maddelik bir eylem planı hazırlamıştı. Eylem planındaki önceki dört adımın uygulanmaya başlanmasının ardından OHİM'in devreye alınmasıyla birlikte planın son aşamasına geçilmiş olacak.

Bu nedenle yeni merkez yalnızca hasar ihbarlarının tek bir kanaldan alınmasını sağlamayacak. Aynı zamanda trafik sigortasında yaşanan bazı sorunların daha düzenli şekilde takip edilmesine de katkı sunması bekleniyor.

Yeni merkez, trafik sigortasındaki değer kaybı uyuşmazlıklarına da odaklanıyor.Yeni merkez, trafik sigortasındaki değer kaybı uyuşmazlıklarına da odaklanıyor.

ALO 193 SADECE HASAR İHBARI İÇİN OLMAYACAK

Alo 193'ün görev alanı hasar bildirimleriyle sınırlı tutulmayacak.Vatandaşlar, hasar sürecinin ardından karşılaştıkları ve kendilerini mağdur ettiğini düşündükleri yasa dışı yapı veya uygulamalarla ilgili şikayetlerini de SEDDK'ya iletebilecek.

Böylece aynı merkez üzerinden hem hasar ihbarının yapılması hem de süreçte ortaya çıkabilecek sorunların ilgili kuruma aktarılması mümkün hale gelecek.

OHİM ile sigorta sektöründeki hasar bildirimleri merkezi yapıya kavuşacak.OHİM ile sigorta sektöründeki hasar bildirimleri merkezi yapıya kavuşacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİ TEK TEK ARAMA DÖNEMİ SONA MI ERİYOR?

Alo 193 OHİM'in devreye girmesiyle birlikte özellikle trafik ve kasko hasarlarında başvuru sürecinin daha merkezi bir yapıya kavuşması bekleniyor. Yeni sistemin vatandaş açısından en önemli farkı, hasar ihbarı için doğru iletişim kanalını bulma yükünü azaltması olacak. Hasar meydana geldiğinde ilk başvuru noktası olarak ortak merkez kullanılabilecek.

SEDDK'nın uygulamaya aldığı sistemle birlikte hedeflenen başlıca değişiklikler şöyle:

  • Trafik ve kasko hasar ihbarları ortak merkezden alınacak.
  • Tüm sigorta şirketleri sisteme entegre edilmiş olacak.
  • Vatandaşların farklı şirketlerin iletişim kanallarını ayrı ayrı kullanmasının önüne geçilecek.
  • Hasar bildirimlerinin daha hızlı ve koordineli yürütülmesi hedeflenecek.
  • Değer kaybı uyuşmazlıklarıyla bağlantılı olası istismarların azaltılması amaçlanacak.
  • Hasar sürecinde karşılaşılan yasa dışı yapı ve uygulamalara ilişkin şikayetler SEDDK'ya iletilebilecek.

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