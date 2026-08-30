Araç sahipleri dikkat! Hasar bildiriminde yeni dönem başlıyor: Alo 193 1 Eylül'de devrede

Sigorta şirketlerine hasar bildirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül itibarıyla hizmete girecek.

Uygulamanın temel amacı, hasar bildirim sürecini vatandaş açısından daha anlaşılır ve ulaşılabilir hale getirmek. Aynı zamanda ihbarların daha hızlı ve koordineli şekilde ilgili süreçlere aktarılması amaçlanıyor.

Merkeze tüm sigorta şirketleri entegre edildi. Böylece hangi sigorta şirketinden poliçe alındığına bakılmaksızın, belirlenen kapsam içindeki hasar ihbarlarının ortak bir kanal üzerinden alınması hedefleniyor.

Trafik ve kasko hasarlarına ilişkin bildirimler ortak merkezden alınacak.

İLK AŞAMADA TRAFİK VE KASKO HASARLARI

Alo 193'ün ilk kullanım alanı trafik ve kasko sigortaları olacak. Vatandaşlar araçlarında meydana gelen ve bu sigortalar kapsamında değerlendirilen hasarları ortak merkez üzerinden bildirebilecek. Böylece farklı şirketlerin çağrı merkezi, internet sitesi veya diğer iletişim kanalları arasında başvuru yolu aramak zorunda kalmayacak.

Sistemin ilerleyen dönemdeki kullanım alanlarına ilişkin kapsamın nasıl genişletileceği ise uygulamanın işleyişine göre şekillenecek.