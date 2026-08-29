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İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği

İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak. 250 milyar liralık pakete başvurular 1 Eylül’de başlayacak; çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verilecek.

İmalat sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amacıyla hazırlanan 250 milyar liralık finansman paketinin ayrıntıları belli oldu.

İstihdam düzeyini koruyan işletmelerin kredi finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Firmalara ayrıca çalışan başına aylık 3 bin 500 lira performans desteği sağlanacak.

KOBİ'ler ve büyük işletmeler, altı aya kadar geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânından yararlanabilecek.

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 1

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı İmalat Sanayisi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na başvurular 1 Eylül'de başlayacak.

Programla imalat sanayisindeki üretim sürekliliğinin güvence altına alınması, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor.

2025 yılının kasım ve aralık aylarındaki ortalama prim gün sayısını 2026 yılında koruyan işletmelere performans veya finansman desteği sağlanacak.

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 2

250 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PAKETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayisi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki programa başvuran işletmelerin kredi değerlendirme süreçleri, protokol imzalanan bankalar tarafından yürütülecek.

Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından firmalar kendilerine tahsis edilen finansmana erişebilecek.

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 3

BÜYÜK İŞLETMELERE 150 MİLYON LİRA KREDİ

Yeni düzenleme kapsamında büyük işletmeler için daha önce 50 milyon lira olan kredi üst limiti 150 milyon liraya yükseltildi.

Firmalara sağlanacak kredi limitleri, işletmelerin iş gücü maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek.

KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmelere altı aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sunulacak.

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 4

SABİT VE DEĞİŞKEN MALİYETLİ KREDİ SEÇENEĞİ

Program kapsamında işletmelere sabit ve değişken maliyetli olmak üzere iki farklı kredi seçeneği sunulacak.

Sabit maliyetli krediler yüzde 37 oranla kullandırılacak. Değişken maliyetli kredilerde ise oran TLREF+1 olacak.

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 5

FİNANSMAN MALİYETİNİN 12 PUANI BAKANLIKTAN

İşletmelerin 2026 yılının ocak-haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeyini temmuz-aralık döneminde koruması hâlinde kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Bu destekle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25'e kadar düşmesi öngörülüyor.

Bakan Kacır, programla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeylerini temmuz-aralık döneminde korumaları karşılığında işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını bakanlık olarak karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25'e kadar düşmüş olacak."

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 6

HANGİ BANKALAR ARACI OLACAK?

Program kapsamındaki krediler şu bankalar aracılığıyla kullandırılacak:

  • Ziraat Bankası
  • VakıfBank
  • İş Bankası
  • Halkbank
  • Garanti Bankası
  • Yapı Kredi
  • Akbank
  • DenizBank
  • Kuveyt Türk
  • Türk Ekonomi Bankası
  • Ziraat Katılım
  • Vakıf Katılım
  • Albaraka Türk
  • Emlak Katılım
  • Türkiye Finans

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 7

KOBİ'LERE KEFALET DESTEĞİ

Finansman programı kapsamında KOBİ'lere kefalet desteği de sunulacak.

Kefalet kullanımına ilişkin ayrıntılar, kefalet şirketleriyle imzalanan protokollerde belirlenecek.

Kefalet desteği şu kuruluşlar tarafından sağlanacak:

  • Kredi Garanti Fonu AŞ
  • Katılım Finans Kefalet AŞ
  • İhracatı Geliştirme AŞ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak işletmelerde şu şartlar aranacak:

Ana veya yan faaliyet alanının imalatla ilgili olması

İşletme beyanının güncel bulunması

Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan gerçek veya tüzel kişi statüsünde olunması

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 8

ÇALIŞAN BAŞINA AYLIK 3 BİN 500 LİRA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak iki ayrı destek mekanizması bulunduğunu açıkladı.

Bunlardan ilkinin mevcut istihdamı korumaya yönelik performans desteği olduğunu belirten Alpkan, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlanacağını söyledi.

KOBİ'LERE 187,5 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Alpkan, imalat sanayisindeki KOBİ'lere finansman desteği kapsamında gelecek üç yıllık dönemde 187,5 milyar lira kaynak aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ağustos itibarıyla performans ve finansman destekleri kapsamında 12 binden fazla işletmede yaklaşık 500 bin kişilik istihdamın korunduğunu aktardı.

İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği - 9

KOBİ'LERİN KREDİLERDEKİ PAYI YÜZDE 27

Sabah'ın haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün 26,7 trilyon lira kredi kullandırdığını açıkladı.

Çakar, kullandırılan kredilerin yüzde 27'sinin KOBİ'lere tahsis edildiğini söyledi.

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