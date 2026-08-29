İmalat sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amacıyla hazırlanan 250 milyar liralık finansman paketinin ayrıntıları belli oldu.

İstihdam düzeyini koruyan işletmelerin kredi finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Firmalara ayrıca çalışan başına aylık 3 bin 500 lira performans desteği sağlanacak.

KOBİ'ler ve büyük işletmeler, altı aya kadar geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânından yararlanabilecek.