İstihdamını koruyan firmaya çift destek! 250 milyar liralık kredi paketi: Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği
İstihdamını koruyan işletmelere ucuz kredi ve prim desteği sağlanacak. 250 milyar liralık pakete başvurular 1 Eylül’de başlayacak; çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verilecek.
İmalat sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amacıyla hazırlanan 250 milyar liralık finansman paketinin ayrıntıları belli oldu.
İstihdam düzeyini koruyan işletmelerin kredi finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. Firmalara ayrıca çalışan başına aylık 3 bin 500 lira performans desteği sağlanacak.
KOBİ'ler ve büyük işletmeler, altı aya kadar geri ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkânından yararlanabilecek.
BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı İmalat Sanayisi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na başvurular 1 Eylül'de başlayacak.
Programla imalat sanayisindeki üretim sürekliliğinin güvence altına alınması, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor.
2025 yılının kasım ve aralık aylarındaki ortalama prim gün sayısını 2026 yılında koruyan işletmelere performans veya finansman desteği sağlanacak.
250 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PAKETİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayisi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.
Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki programa başvuran işletmelerin kredi değerlendirme süreçleri, protokol imzalanan bankalar tarafından yürütülecek.
Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından firmalar kendilerine tahsis edilen finansmana erişebilecek.