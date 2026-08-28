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Türkiye’de ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6’ya yükseldi, tüketici ve reel kesim güven göstergelerinde artış kaydedildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye’de ekonomik güven endeksi ağustosta 100,6’ya yükseldi, tüketici ve reel kesim güven göstergelerinde artış kaydedildi

Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren ekonomik güven endeksi, ağustosta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken, artışa tüketici ve reel kesim destek verdi.

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu ve iyimser görünümü ifade eden 100 eşiğini geçti. Tüketiciler ile imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı.

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2026’da aylık yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve TÜİK)Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2026’da aylık yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve TÜİK)

EKONOMİK GÜVEN 100 EŞİĞİNİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Temmuzda 99,8 olan endeks, aylık yüzde 0,8 artışla 100,6'ya yükseldi.

Tüketici güven endeksi yüzde 1, reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi.Tüketici güven endeksi yüzde 1, reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi.

TÜKETİCİ VE REEL KESİM ARTIŞI DESTEKLEDİ

Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 89,8'den 90,8'e çıktı. Reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,2 artışla 101,2'den 102,4'e yükseldi

Bu iki göstergedeki yükseliş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde kaydedilen gerilemeye rağmen ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı.

Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin güven endekslerinde aylık düşüş kaydedildi.Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin güven endekslerinde aylık düşüş kaydedildi.

ÜÇ SEKTÖRDE GÜVEN GERİLEDİ

Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0,1 azalarak 111,9 oldu. Endeks aylık bazda gerilese de 100 seviyesinin üzerindeki konumunu korudu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1'e indi. Böylece sektörde iyimser görünüm devam ederken temmuz ayına kıyasla sınırlı bir zayıflama yaşandı.

İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı. Beş alt gösterge içinde en düşük seviye inşaatta görüldü.

GÜVEN ENDEKSLERİNDE AĞUSTOS TABLOSU

Ağustos ayında tüketici ve reel kesim göstergeleri yükselirken üç sektör endeksi geriledi:

Endeks
Temmuz 2026
Ağustos 2026
Aylık değişim
Ekonomik güven endeksi
99,8
100,6
Yüzde 0,8 artış
Tüketici güven endeksi
89,8
90,8
Yüzde 1 artış
Reel kesim güven endeksi
101,2
102,4
Yüzde 1,2 artış
Hizmet sektörü güven endeksi
112,0
111,9
Yüzde 0,1 azalış
Perakende ticaret güven endeksi
111,0
110,1
Yüzde 0,8 azalış
İnşaat sektörü güven endeksi
83,5
83,1
Yüzde 0,4 azalış

TÜİK'in açıkladığı değerler mevsim etkilerinden arındırıldı. Tüketici güven endeksinde ise mevsim etkisi bulunmuyor.

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