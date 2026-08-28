Türkiye ekonomisine ilişkin tüketici ve üretici eğilimlerini tek göstergede birleştiren ekonomik güven endeksi, ağustosta 100 eşiğinin üzerine çıktı. Genel görünüm iyimser bölgede olurken, artışa tüketici ve reel kesim destek verdi.

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu ve iyimser görünümü ifade eden 100 eşiğini geçti. Tüketiciler ile imalat sanayisindeki işletmelerin güvenindeki yükseliş genel endeksi desteklerken hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki düşüş tabloyu sınırladı.

Ekonomik güven endeksi, Ağustos 2026’da aylık yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve TÜİK) EKONOMİK GÜVEN 100 EŞİĞİNİ AŞTI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Temmuzda 99,8 olan endeks, aylık yüzde 0,8 artışla 100,6'ya yükseldi.

Tüketici güven endeksi yüzde 1, reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,2 yükseldi. TÜKETİCİ VE REEL KESİM ARTIŞI DESTEKLEDİ Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 89,8'den 90,8'e çıktı. Reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,2 artışla 101,2'den 102,4'e yükseldi Bu iki göstergedeki yükseliş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde kaydedilen gerilemeye rağmen ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı.