Motorine 5,36 TL indirim: Gece yarısı pompaya yansıyacak! İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin kaç TL olacak?
Motorine litre başına 5,36 lira indirim yapıldı. Yeni fiyatlar 27 Ağustos 2026 Perşembe gecesi itibarıyla geçerli olacak. İndirim yalnızca motorin grubunu kapsıyor. Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirime gidildi. Yeni tarife 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Düzenlemenin ardından motorinin litresi İstanbul'da 77 liraya, Ankara ve İzmir'de 78 liraya gerileyecek.
MOTORİN İNDİRİMİ GECE YARISI BAŞLIYOR
Akaryakıt sektöründe motorin için yeni fiyat tarifesi belirlendi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirime gidildi. Değişiklik, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece itibarıyla istasyon tabelalarına yansıyacak.
PETROLDEKİ GERİLEME FİYATLARA YANSIDI
Motorin indiriminin arkasında uluslararası petrol piyasasında yaşanan hızlı düşüş bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatının 86 dolara gerilemesi, rafineri ürün maliyetleri üzerindeki baskıyı azalttı.
ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesi ve saldırıların durması da petrol piyasasındaki risk algısını düşürdü. Küresel fiyatlardaki bu hareket, Türkiye'de motorinin pompa satış fiyatına indirim olarak yansıdı.
MOTORİN FİYATLARI DÜŞÜYOR
İndirim sonrasında motorinin litre fiyatının İstanbul'da 77,37 liraya gerilemesi öngörülüyor. Yeni fiyat Ankara'da 78,47 lira, İzmir'de ise 78,76 lira olacak. Doğu illerinde motorinin litre fiyatının yaklaşık 80,21 liraya düşmesi bekleniyor.
Açıklanan rakamlar şehir ortalamalarını gösteriyor. Pompa fiyatları dağıtım şirketine, ilçeye ve istasyonun satış politikasına bağlı olarak birkaç kuruş farklılık gösterebilir.