Motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirime gidildi. Yeni tarife 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Düzenlemenin ardından motorinin litresi İstanbul'da 77 liraya, Ankara ve İzmir'de 78 liraya gerileyecek.

Akaryakıt sektöründe motorin için yeni fiyat tarifesi belirlendi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirime gidildi. Değişiklik, 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece itibarıyla istasyon tabelalarına yansıyacak.

Motorine yapılan 5,36 liralık indirim, 27 Ağustos 2026 saat 00.00’dan itibaren akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıyacak.

Brent petrol fiyatındaki düşüş ve küresel risklerin azalması, motorinin rafineri maliyetlerini gerileterek indirimin önünü açtı.

PETROLDEKİ GERİLEME FİYATLARA YANSIDI

Motorin indiriminin arkasında uluslararası petrol piyasasında yaşanan hızlı düşüş bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatının 86 dolara gerilemesi, rafineri ürün maliyetleri üzerindeki baskıyı azalttı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin hafiflemesi ve saldırıların durması da petrol piyasasındaki risk algısını düşürdü. Küresel fiyatlardaki bu hareket, Türkiye'de motorinin pompa satış fiyatına indirim olarak yansıdı.