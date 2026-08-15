Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek!

Mevcutta örneğin "casino21" adlı bir siteden yasa dışı kumar oynatanlar, devlet kurumları tarafından bu site kapatıldığında anında "casino22" sitesini kurarak faaliyetlerini buradan yürütüyordu. Kurulması planlanan tespit sistemi, yeni kurulacak bu yasa dışı sitelerin tespitini daha hızlı yapacağı gibi yeni kurulan tüm sitelerin kapatılmasına öncülük edecek. Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri ile sitelerde oyun oynayan, para aktarılan hesaplar gibi tüm dijital veriler bu sistemle tespit edilebilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın (SGB) sisteme ilişkin çalışmayı başlatarak bir sonraki toplantıda kapsamlı bir sunum yapması kararlaştırıldı.

Yapılan analizlerde renklerin insan psikolojisi üzerinde olan etkisinin kumarda da kendini gösterdiği belirlendi. Yeşil tonların yatıştırıcı bir ton olarak kumar oynayanları daha rahat hissettirdiği, siyah rengin oyuncuya güç ve otorite sunduğu, kırmızı rengin sadece oyuna odaklanmayı sağladığı gibi çıkarımlarda bulunuldu. Buradan hareketle yasal sitelerin daha albenisiz bir görüntüye kavuşturulması yönünde ilke kararı alındığı ve bir sonraki toplantıda kararın verileceği öğrenildi.

ALBENİ BİTİRİLECEK Yasa dışı kumarla mücadelenin yanı sıra kumarın yasal tarafta da görünürlüğünün azaltılması için kamu kurumlarının da inisiyatif alması istendiği öğrenildi. Mevcutta yasal olarak faaliyetlerini yürüten internet sitelerine girildiğinde yapılan davetkar, albenili görseller son bulacak.

SİTE İÇİNE KAMU SPOTU ÖNERİLDİ

Yine bu sitelere kumarın aile içi huzursuzluklar, boşanmalar, borç batağına sürüklenmeler, iş kayıpları ve sosyal ilişkilerde bozulmalar gibi zararları olduğu gerçeğinden hareketle "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının da konulabileceği önerisinde bulunuldu.

REKLAM YASAĞI ÖNERİSİ PAZAR KAYBINA TAKILDI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda yasa dışı kumarda olduğu gibi yasal kumarın da görünürlüğünü tamamen ortadan kaldırmak için reklam yasağı getirilmesi önerisinde bulunulduğu öğrenildi. Ancak bu önerinin Milli Piyango İdaresi yetkililerince legal kumardaki hacmin illegale kayabileceği endişesiyle kabul görmediği öğrenildi.