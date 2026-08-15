Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan koordinasyon kurulunda yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede devrim niteliğinde kararlar alındı. Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulacak yapay zeka destekli sistemle, kapatıldıkça yeni alan adına geçen kaçak siteler ve para yatıran oyuncular anında deşifre edilecek.
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli "Yasadışı Bahis Tarama ve Tespit Sistemi" kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Ayrıca mücadelenin yasal olarak faaliyet yürüten sitelere de yaygınlaştırılması için internet sitelerine albenisiz bir görüntü verilecek.
"Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının bu sitelerde yer alması sağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen, "Sanal Ortamda Yasadışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"nda hem legal hem de illegal kumarla mücadeleye karşı önemli kararlar alındığı öğrenildi.
MÜCADELEYE YAPAY ZEKA KATKISI
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, toplantıda yapay zeka tabanlı "Yasadışı Bahis ve Kumar Tarama ve Tespit Sistemi" kurulması kararlaştırılırdı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alınarak, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi gerekliliği ortaya kondu.