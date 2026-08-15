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Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek!

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Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan koordinasyon kurulunda yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede devrim niteliğinde kararlar alındı. Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulacak yapay zeka destekli sistemle, kapatıldıkça yeni alan adına geçen kaçak siteler ve para yatıran oyuncular anında deşifre edilecek.

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli "Yasadışı Bahis Tarama ve Tespit Sistemi" kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Ayrıca mücadelenin yasal olarak faaliyet yürüten sitelere de yaygınlaştırılması için internet sitelerine albenisiz bir görüntü verilecek.

Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek! - 1

"Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının bu sitelerde yer alması sağlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen, "Sanal Ortamda Yasadışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"nda hem legal hem de illegal kumarla mücadeleye karşı önemli kararlar alındığı öğrenildi.

Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek! - 2

MÜCADELEYE YAPAY ZEKA KATKISI
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, toplantıda yapay zeka tabanlı "Yasadışı Bahis ve Kumar Tarama ve Tespit Sistemi" kurulması kararlaştırılırdı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebildiği dikkate alınarak, mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi gerekliliği ortaya kondu.

Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek! - 3

Mevcutta örneğin "casino21" adlı bir siteden yasa dışı kumar oynatanlar, devlet kurumları tarafından bu site kapatıldığında anında "casino22" sitesini kurarak faaliyetlerini buradan yürütüyordu. Kurulması planlanan tespit sistemi, yeni kurulacak bu yasa dışı sitelerin tespitini daha hızlı yapacağı gibi yeni kurulan tüm sitelerin kapatılmasına öncülük edecek. Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri ile sitelerde oyun oynayan, para aktarılan hesaplar gibi tüm dijital veriler bu sistemle tespit edilebilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın (SGB) sisteme ilişkin çalışmayı başlatarak bir sonraki toplantıda kapsamlı bir sunum yapması kararlaştırıldı.

Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek! - 4

ALBENİ BİTİRİLECEK
Yasa dışı kumarla mücadelenin yanı sıra kumarın yasal tarafta da görünürlüğünün azaltılması için kamu kurumlarının da inisiyatif alması istendiği öğrenildi. Mevcutta yasal olarak faaliyetlerini yürüten internet sitelerine girildiğinde yapılan davetkar, albenili görseller son bulacak.

Yapılan analizlerde renklerin insan psikolojisi üzerinde olan etkisinin kumarda da kendini gösterdiği belirlendi. Yeşil tonların yatıştırıcı bir ton olarak kumar oynayanları daha rahat hissettirdiği, siyah rengin oyuncuya güç ve otorite sunduğu, kırmızı rengin sadece oyuna odaklanmayı sağladığı gibi çıkarımlarda bulunuldu. Buradan hareketle yasal sitelerin daha albenisiz bir görüntüye kavuşturulması yönünde ilke kararı alındığı ve bir sonraki toplantıda kararın verileceği öğrenildi.

Yasa dışı bahis oynayanlar ve siteler anlık tespit edilecek! - 5

SİTE İÇİNE KAMU SPOTU ÖNERİLDİ
Yine bu sitelere kumarın aile içi huzursuzluklar, boşanmalar, borç batağına sürüklenmeler, iş kayıpları ve sosyal ilişkilerde bozulmalar gibi zararları olduğu gerçeğinden hareketle "Hayatınızla kumar oynamayın" gibi kamu spotlarının da konulabileceği önerisinde bulunuldu.

REKLAM YASAĞI ÖNERİSİ PAZAR KAYBINA TAKILDI
Edinilen bilgiye göre, toplantıda yasa dışı kumarda olduğu gibi yasal kumarın da görünürlüğünü tamamen ortadan kaldırmak için reklam yasağı getirilmesi önerisinde bulunulduğu öğrenildi. Ancak bu önerinin Milli Piyango İdaresi yetkililerince legal kumardaki hacmin illegale kayabileceği endişesiyle kabul görmediği öğrenildi.

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