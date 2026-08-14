Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 2,5 arttı: Toplam istihdam 16,3 milyonu aştı
Türkiye’de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Haziran 2026’da yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751 kişiye ulaştı. İstihdamdaki artışta inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken, sanayi sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 geriledi.
TÜİK'in Haziran 2026 ücretli çalışan istatistiklerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam çalışan sayısı bir yılda 402 bin 86 kişi arttı. Toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 334 bin 751'e yükselirken, en güçlü yıllık artış yüzde 7,1 ile inşaatta görüldü. Sanayide ise yüzde 1,1 düşüş yaşandı. Aylık bazda toplam istihdam yüzde 1 arttı ve üç ana sektörün tamamında artış kaydedildi.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 16,3 MİLYONU AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.
Haziran 2025'te 15 milyon 932 bin 665 olan çalışan sayısı, Haziran 2026'da 16 milyon 334 bin 751'e çıktı. Böylece bir yıllık dönemde kapsamdaki sektörlere 402 bin 86 ücretli çalışan eklendi.
İNŞAATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 7,1
Üç ana sektör içinde en yüksek yıllık artış inşaatta gerçekleşti. Sektörde ücretli çalışan sayısı yüzde 7,1 artarak 1 milyon 900 bin 22 kişiden 2 milyon 34 bin 406 kişiye yükseldi.
İnşaat sektöründeki yıllık çalışan artışı 134 bin 384 kişi olarak hesaplandı.