CANLI YAYIN

Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 2,5 arttı: Toplam istihdam 16,3 milyonu aştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 2,5 arttı: Toplam istihdam 16,3 milyonu aştı

Türkiye’de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Haziran 2026’da yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751 kişiye ulaştı. İstihdamdaki artışta inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri öne çıkarken, sanayi sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 geriledi.

TÜİK'in Haziran 2026 ücretli çalışan istatistiklerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam çalışan sayısı bir yılda 402 bin 86 kişi arttı. Toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 334 bin 751'e yükselirken, en güçlü yıllık artış yüzde 7,1 ile inşaatta görüldü. Sanayide ise yüzde 1,1 düşüş yaşandı. Aylık bazda toplam istihdam yüzde 1 arttı ve üç ana sektörün tamamında artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı Haziran 2026’da yıllık yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751’e yükselirken, inşaat ve hizmet sektörlerinde artış, sanayide ise düşüş kaydedildi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı Haziran 2026’da yıllık yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751’e yükselirken, inşaat ve hizmet sektörlerinde artış, sanayide ise düşüş kaydedildi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 16,3 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.

TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri (2024-2026)TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri (2024-2026)

Haziran 2025'te 15 milyon 932 bin 665 olan çalışan sayısı, Haziran 2026'da 16 milyon 334 bin 751'e çıktı. Böylece bir yıllık dönemde kapsamdaki sektörlere 402 bin 86 ücretli çalışan eklendi.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı - Haziran 2026Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı - Haziran 2026

İNŞAATTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 7,1

Üç ana sektör içinde en yüksek yıllık artış inşaatta gerçekleşti. Sektörde ücretli çalışan sayısı yüzde 7,1 artarak 1 milyon 900 bin 22 kişiden 2 milyon 34 bin 406 kişiye yükseldi.

İnşaat sektöründeki yıllık çalışan artışı 134 bin 384 kişi olarak hesaplandı.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları - Haziran 2026Ücretli çalışanların aylık değişim oranları - Haziran 2026

SANAYİDE ÇALIŞAN SAYISI GERİLEDİ

Toplam istihdamdaki yükselişe karşın sanayi sektöründe farklı bir görünüm oluştu. Sanayide ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 azalarak 4 milyon 888 bin 732 kişiden 4 milyon 834 bin 50 kişiye geriledi. Sektörde bir yılda 54 bin 682 kişilik düşüş kaydedildi.

Sanayinin en büyük alt kalemi olan imalatta çalışan sayısı yüzde 1,3 azaldı. İmalat sektöründe Haziran 2026 itibarıyla 4 milyon 479 bin 917 ücretli çalışan bulunurken yıllık kayıp 60 bin 515 kişi oldu.

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,2, su temini ve atık yönetimi faaliyetlerinde yüzde 0,7 düşüş görüldü. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında ise çalışan sayısı yüzde 4,6 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları - Haziran 2026Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları - Haziran 2026

TİCARET VE HİZMETLERDE ARTIŞ SÜRDÜ

Ticaret ve hizmetlerde istihdam artışı sürdü. Bu gruptaki ücretli çalışan sayısı yüzde 3,5 artışla 9 milyon 466 bin 295'e ulaştı. Bir yıllık net artış 322 bin 384 kişi oldu. Ticaret-hizmet grubunda yıllık artış birçok alt sektöre yayıldı. Ticarette ücretli çalışan sayısı yüzde 3,2 artarak 3 milyon 564 bin 721'e çıktı.

Ulaştırma ve depolama sektöründe yüzde 5,9, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 5,8 artış kaydedildi. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı yüzde 3,2 yükselerek 1 milyon 503 bin 537 kişiye ulaştı.

Finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 3,2, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yüzde 3,3, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,1 artış gerçekleşti. Bilgi ve iletişim sektöründeki ücretli çalışan sayısı ise yıllık yüzde 0,2 azaldı.

Haziran 2026’da ücretli çalışan sayısı aylık bazda toplam yüzde 1 arttı. Haziran 2026’da ücretli çalışan sayısı aylık bazda toplam yüzde 1 arttı.

AYLIK BAZDA ÜÇ ANA SEKTÖRDE DE ARTIŞ VAR

Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yalnızca yıllık değil, aylık bazda da yükseldi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1 oldu.

Aylık verilerde sanayide yüzde 0,9, inşaatta yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 artış kaydedildi. Böylece yıllık bazda çalışan kaybı görülen sanayide de mayıs ayına kıyasla yükseliş gerçekleşti.

Demiryolunda çeyrek asırlık devrim: Hızlı trenle bağlı il sayısı 27’ye yükselecek!
Sonraki Haber
Demiryolunda çeyrek asırlık devrim: Hızlı trenle bağlı il sayısı 27’ye yükselecek!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın