TÜİK'in Haziran 2026 ücretli çalışan istatistiklerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam çalışan sayısı bir yılda 402 bin 86 kişi arttı. Toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 334 bin 751'e yükselirken, en güçlü yıllık artış yüzde 7,1 ile inşaatta görüldü. Sanayide ise yüzde 1,1 düşüş yaşandı. Aylık bazda toplam istihdam yüzde 1 arttı ve üç ana sektörün tamamında artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre ücretli çalışan sayısı Haziran 2026’da yıllık yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751’e yükselirken, inşaat ve hizmet sektörlerinde artış, sanayide ise düşüş kaydedildi. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve TÜİK)

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 16,3 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.

TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri (2024-2026)

Haziran 2025'te 15 milyon 932 bin 665 olan çalışan sayısı, Haziran 2026'da 16 milyon 334 bin 751'e çıktı. Böylece bir yıllık dönemde kapsamdaki sektörlere 402 bin 86 ücretli çalışan eklendi.