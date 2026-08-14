Demiryolunda çeyrek asırlık devrim: Hızlı trenle bağlı il sayısı 27’ye yükselecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ağını 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını, sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini bildirdi. Hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdıklarını belirten Uraloğlu, “2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye yükselteceğiz.” dedi.