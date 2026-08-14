Miras ev ve arsalarda yeni dönem: Satış düğümü çözülüyor! Kardeşler arasındaki tapu kavgalarına son veren düzenleme
Miras kalan taşınmazların satış usulü değişti. Gerekli şartların sağlanması halinde ilk artırma yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılacak, satış gerçekleşmezse ikinci artırma herkese açılacak.
Aileler arasında uzun süren ortaklığın giderilmesi davalarına ve miras kalan taşınmazların değerinin altında satılmasına ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Miras yoluyla edinilen ev, arsa ve tarlaların satışında, gerekli şartların karşılanması halinde ilk artırma yalnızca malik olan mirasçılar arasında yapılacak.
31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7589 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'nun 114. maddesi değiştirildi. Düzenleme, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edindiği ve mirasçılar dışında üçüncü bir kişinin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazları kapsıyor. Yeni usul, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde uygulanacak.
İLK ARTIRMA YALNIZCA MALİK MİRASÇILAR ARASINDA
Yeni düzenlemeye göre ilk artırma, yalnızca taşınmazda mülkiyet hakkı bulunan mirasçılara açık olacak. Mirasçı olmayan akrabalar dahil üçüncü kişiler bu artırmaya katılamayacak.
Mirasçılara özel artırma usulü bir defaya mahsus uygulanacak. İlk artırmada satış gerçekleşmemesi halinde ikinci artırmaya geçilecek.