MİRAS PAYI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE DEVREDİLİRSE NE OLACAK?

Mirasçılardan birinin payını mirasçı olmayan üçüncü bir kişiye devretmesi halinde taşınmazdaki bütün maliklerin mirasçı olması şartı ortadan kalkacak.

Bu durumda ilk artırmanın yalnızca mirasçılar arasında yapılmasına ilişkin özel düzenleme uygulanmayacak. Artırma genel usule göre üçüncü kişilerin katılımına da açık olacak.

DÜZENLEME HANGİ SATIŞLARDA UYGULANACAK?

Sabah'ın haberine göre, Düzenleme 31 Temmuz 2026'da yürürlüğe girdi. Ancak bu tarihten önce ilan edilen açık artırmalarda eski hükümler uygulanmaya devam edecek.

31 Temmuz 2026 ve sonrasında ilan edilen, kapsam şartlarını taşıyan satışlarda ise mirasçılar arasında ilk artırma usulü uygulanacak. Bu nedenle devam eden ortaklığın giderilmesi dosyalarında satış ilanının tarihi belirleyici olacak.