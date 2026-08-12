Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın motorinden alınan ÖTV’de indirime gitmeye hazırlandığı bildirildi. Düzenlemenin, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin pompaya etkisini sınırlaması ve taşımacılık, lojistik, tarım ile sanayideki maliyet baskısını azaltması hedefleniyor. Yeni kararın bu gece Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Motorine ÖTV indiriminin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Düzenleme hayata geçerse motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi, sürücülerin akaryakıt giderinin hafiflemesi ve motorini yoğun kullanan sektörlerde maliyet baskısının azalması amaçlanıyor. İstanbul'da motorinin litresi yaklaşık 80 TL, Ankara ve İzmir'de ise 81 TL'nin üzerinde satılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, küresel petrol fiyatlarındaki artışın etkisini sınırlamak için motorinde ÖTV indirimi hazırlığında olduğu bildirildi. (Görseller: A Haber Foto Arşiv) MOTORİNDE ÖTV İNDİRİMİ HAZIRLIĞI Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla motorinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Düzenlemeyle tüketicilerin yakıt giderlerinin yanı sıra taşımacılık, lojistik, tarım ve sanayide oluşan maliyet baskısının azaltılması hedefleniyor. Adımın dezenflasyon sürecine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Düzenlemenin bu gece Resmî Gazete’de yayımlanması beklenirken, indirimin tutarı ve pompa fiyatlarına ne kadar yansıyacağı henüz açıklanmadı. MOTORİN FİYATLARI ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR 12 Ağustos Çarşamba itibarıyla güncel fiyatlara göre motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 80,07 TL, Anadolu Yakası'nda 79,93 TL seviyesinde bulunuyor. Ankara'da motorin 81,19 TL, İzmir'de ise 81,46 TL seviyesinden satılıyor.