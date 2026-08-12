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Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da sürüyor: Riskli yapı sahiplerine hibe, düşük faizli kredi, taşınma ve harç avantajı sunuluyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da sürüyor: Riskli yapı sahiplerine hibe, düşük faizli kredi, taşınma ve harç avantajı sunuluyor

Kentsel dönüşümde riskli yapı sahiplerine farklı finansman seçenekleri sunuluyor. İstanbul’daki Yarısı Bizden kampanyasında bir konut için toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında uygun hak sahipleri 3 milyon TL’ye kadar uzun vadeli kredi kullanabiliyor.

Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da hibe, kredi, tahliye yardımı ve işlem bazlı vergi-harç avantajlarıyla riskli yapı sahiplerinin dönüşüm maliyetini azaltıyor. İstanbul'da Yarısı Bizden kapsamında bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler açısından kritik tarih 31 Aralık 2026. Bu tarihe kadar riskli yapı olarak tespit edilen bağımsız bölümler destek kapsamına alınabiliyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara hibe, kredi, kira ve tahliye desteği gibi çeşitli finansman imkanları sunuluyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara hibe, kredi, kira ve tahliye desteği gibi çeşitli finansman imkanları sunuluyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

YARISI BİZDEN'DE DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL'YE ULAŞIYOR

İstanbul'un 39 ilçesinde uygulanan Yarısı Bizden kampanyası, riskli yapı sahiplerinin binalarını yenileme maliyetinin bir bölümünü kamu desteğiyle karşılamasını sağlıyor. Bina bazlı dönüşüm modelinde hak sahibinin bir konutu için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve tek seferlik 125 bin TL tahliye desteği bulunuyor. Böylece sağlanan toplam finansman 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.

Dönüşümün yüklenici firma aracılığıyla yapılması halinde destek ödemeleri hak sahibi adına yükleniciye aktarılıyor. Ödeme, inşaatın ilerleme seviyesine bağlı aşamalar halinde gerçekleştiriliyor.

Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul’daki bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor.Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul’daki bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor.

KAMPANYA 31 ARALIK 2026'DA SONA ERİYOR

Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Yapılan düzenleme ile ruhsat, yıkım, kat irtifakı ve hak sahipliği işlemlerinin zaman alabileceği dikkate alınarak bu tarihe kadar yapısı riskli olarak tespit edilen vatandaşların kampanyadan yararlanabilmesinin önü açıldı.

Bu nedenle dönüşümü değerlendiren İstanbul'daki bina sahipleri açısından ilk aşama, yapının risk durumunun yetkili kuruluşlar üzerinden tespit edilmesi. Hak sahipliği ve sözleşme süreci gerekli yapı işlemlerinin ardından yürütülüyor.

Böylece bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.Böylece bir konut için sağlanan toplam destek 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor.

İŞ YERLERİ İÇİN TOPLAM DESTEK 1 MİLYON TL

Yarısı Bizden yalnızca konutları kapsamıyor. Hak sahibinin bir iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği sağlanıyor. Böylece ilk iş yeri için toplam destek 1 milyon TL oluyor. Birden fazla taşınmazı bulunan hak sahipleri için destek yapısı değişiyor. Diğer her bir iş yeri için 875 bin TL kredi imkanı bulunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık 2026’ya kadar yapının riskli olarak tespit edilmesi gerekiyor.Kampanyadan yararlanmak isteyenler için 31 Aralık 2026’ya kadar yapının riskli olarak tespit edilmesi gerekiyor.

KREDİ GERİ ÖDEMESİ RUHSATTAN 2 YIL SONRA BAŞLIYOR

Yarısı Bizden kapsamındaki kredi, klasik tüketici kredilerinden farklı bir ödeme yapısına sahip. Bakanlığın açıkladığı uygulamaya göre geri ödeme yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve vade 10 yıla kadar çıkıyor. Ödemelerin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor; sonraki yıllarda borç TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor.

İş yerleri için de hibe, kredi ve tahliye desteği sağlanırken destek tutarları konuta göre farklılaşıyor.İş yerleri için de hibe, kredi ve tahliye desteği sağlanırken destek tutarları konuta göre farklılaşıyor.

BÜYÜK SİTELERDE TOKİ VE EMLAK KONUT MODELİ DEVREYE GİRİYOR

Birden fazla binanın birlikte dönüştürüldüğü ada veya site ölçeğindeki projelerde farklı bir model uygulanıyor. Tam uzlaşma sağlanan alan bazlı dönüşümlerde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği yapabiliyor.

Bu modelde bir konut için 875 bin TL hibe bina maliyetinden düşülüyor. Kalan tutar ise hak sahibi için uzun vadeli ödeme planına bağlanıyor.

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında uygun hak sahiplerine 3 milyon TL’ye kadar uzun vadeli kentsel dönüşüm kredisi sunuluyor.İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında uygun hak sahiplerine 3 milyon TL’ye kadar uzun vadeli kentsel dönüşüm kredisi sunuluyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN 3 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ

Yarısı Bizden dışında riskli yapıların finansman ihtiyacına yönelik İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi de uygulanıyor. Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje kapsamında şartları sağlayan hak sahiplerine 3 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Açıklanan temel finansman koşulları aylık yüzde 0,69 faiz ve azami 180 ay vade olarak belirlendi.

Projede hak sahibinin mali durumu da değerlendiriliyor. Başvuru sahibinin açık ve devam eden icra, haciz veya takip kaydının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca aylık kredi taksidinin belgelenmiş hane halkı gelirinin yüzde 70'ini aşmaması şartı aranıyor.

Bu finansmanda ilk yıl geri ödemesiz dönem, 180 aya varan vade ve bazı gruplar için ek faiz indirimi uygulanabiliyor.Bu finansmanda ilk yıl geri ödemesiz dönem, 180 aya varan vade ve bazı gruplar için ek faiz indirimi uygulanabiliyor.

DÜŞÜK GELİRLİ VE DEZAVANTAJLI HANELERE FAİZ İNDİRİMİ

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi'nde mali kapasitesi sınırlı haneler için ek faiz indirimi uygulanıyor. Riskli yapıdaki bağımsız bölüm dışında başka konutu bulunmayan malikler, orta ve düşük gelirli haneler, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve hanehalkı reisi kadın olan aileler indirim kapsamına girebiliyor.

Binanın enerji performansı da faiz avantajını etkiliyor. A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip yapılarda yıllık yüzde 0,50, B sınıfında ise yüzde 0,25 oranında indirim uygulanıyor. Birden fazla destek kriterini karşılayan hak sahipleri indirimleri birlikte kullanabiliyor. Tüm şartların sağlanması halinde toplam faiz indirimi yıllık yüzde 1,25'e kadar çıkabiliyor.

Kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı sahipleri, şartları sağlamaları halinde kira veya tahliye yardımı gibi ek desteklerden de yararlanabiliyor.Kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı sahipleri, şartları sağlamaları halinde kira veya tahliye yardımı gibi ek desteklerden de yararlanabiliyor.

KİRA YARDIMI YARISI BİZDEN'DEN AYRI UYGULANIYOR

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapısını boşaltan hak sahipleri için Yarısı Bizden'den bağımsız kira yardımı uygulaması da bulunuyor. Hak sahipliği, başvuru şekli, ödeme süresi ve tutarlar Bakanlığın kira yardımı kılavuzu ile ilgili ildeki uygulamaya göre belirleniyor.

Bu nedenle Yarısı Bizden kapsamında verilen 125 bin TL'lik tek seferlik tahliye desteği ile 6306 sayılı Kanun çerçevesindeki kira yardımının aynı ödeme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Her destek kendi şartları üzerinden inceleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEKLERİ 2026 İÇİN ARANAN CEVAPLAR

Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da ne kadar?
Yarısı Bizden kapsamında İstanbul'daki bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL sağlanıyor.
Yarısı Bizden kampanyası 2026'da kimleri kapsıyor?
İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapı sahipleri kampanya şartlarını sağlamaları halinde Yarısı Bizden'den yararlanabiliyor. 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı olarak tespit edilen bağımsız bölümler için hak sahipliği imkanı bulunuyor.
Yarısı Bizden kampanyası 2026 son başvuru tarihi ne zaman?
Kampanya açısından kritik tarih 31 Aralık 2026. Düzenlemeye göre bu tarihe kadar yapısını riskli olarak tespit ettiren hak sahiplerinin diğer işlemler zaman alsa da kampanyadan yararlanabilmesinin önü açıldı.
Kentsel dönüşüm için 3 milyon TL kredi kimlere veriliyor?
İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi'nde şartları sağlayan riskli yapı maliklerine 3 milyon TL'ye kadar finansman sağlanabiliyor. İcra, haciz ve takip kaydı ile hane geliri-taksit oranı başvuruda değerlendirilen kriterler arasında bulunuyor.
Yarısı Bizden kredi geri ödemesi ne zaman başlıyor?
Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve vade 10 yıla kadar çıkıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor.
Kentsel dönüşümde kira yardımı alınabiliyor mu?
Evet. 6306 sayılı Kanun kapsamında şartları karşılayan hak sahipleri için kira yardımı mekanizması bulunuyor. Ödeme ve hak sahipliği koşulları Bakanlığın ilgili kılavuzuna göre belirleniyor.

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