Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da hibe, kredi, tahliye yardımı ve işlem bazlı vergi-harç avantajlarıyla riskli yapı sahiplerinin dönüşüm maliyetini azaltıyor. İstanbul'da Yarısı Bizden kapsamında bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler açısından kritik tarih 31 Aralık 2026. Bu tarihe kadar riskli yapı olarak tespit edilen bağımsız bölümler destek kapsamına alınabiliyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde uygulanan Yarısı Bizden kampanyası, riskli yapı sahiplerinin binalarını yenileme maliyetinin bir bölümünü kamu desteğiyle karşılamasını sağlıyor. Bina bazlı dönüşüm modelinde hak sahibinin bir konutu için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve tek seferlik 125 bin TL tahliye desteği bulunuyor. Böylece sağlanan toplam finansman 1 milyon 875 bin TL 'ye ulaşıyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara hibe, kredi, kira ve tahliye desteği gibi çeşitli finansman imkanları sunuluyor. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

Yarısı Bizden kampanyasında İstanbul’daki bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor.

KAMPANYA 31 ARALIK 2026'DA SONA ERİYOR

Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Yapılan düzenleme ile ruhsat, yıkım, kat irtifakı ve hak sahipliği işlemlerinin zaman alabileceği dikkate alınarak bu tarihe kadar yapısı riskli olarak tespit edilen vatandaşların kampanyadan yararlanabilmesinin önü açıldı.

Bu nedenle dönüşümü değerlendiren İstanbul'daki bina sahipleri açısından ilk aşama, yapının risk durumunun yetkili kuruluşlar üzerinden tespit edilmesi. Hak sahipliği ve sözleşme süreci gerekli yapı işlemlerinin ardından yürütülüyor.