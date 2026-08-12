Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da sürüyor: Riskli yapı sahiplerine hibe, düşük faizli kredi, taşınma ve harç avantajı sunuluyor
Kentsel dönüşümde riskli yapı sahiplerine farklı finansman seçenekleri sunuluyor. İstanbul’daki Yarısı Bizden kampanyasında bir konut için toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında uygun hak sahipleri 3 milyon TL’ye kadar uzun vadeli kredi kullanabiliyor.
Kentsel dönüşüm destekleri 2026'da hibe, kredi, tahliye yardımı ve işlem bazlı vergi-harç avantajlarıyla riskli yapı sahiplerinin dönüşüm maliyetini azaltıyor. İstanbul'da Yarısı Bizden kapsamında bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteği veriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler açısından kritik tarih 31 Aralık 2026. Bu tarihe kadar riskli yapı olarak tespit edilen bağımsız bölümler destek kapsamına alınabiliyor.
YARISI BİZDEN'DE DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL'YE ULAŞIYOR
İstanbul'un 39 ilçesinde uygulanan Yarısı Bizden kampanyası, riskli yapı sahiplerinin binalarını yenileme maliyetinin bir bölümünü kamu desteğiyle karşılamasını sağlıyor. Bina bazlı dönüşüm modelinde hak sahibinin bir konutu için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve tek seferlik 125 bin TL tahliye desteği bulunuyor. Böylece sağlanan toplam finansman 1 milyon 875 bin TL'ye ulaşıyor.
Dönüşümün yüklenici firma aracılığıyla yapılması halinde destek ödemeleri hak sahibi adına yükleniciye aktarılıyor. Ödeme, inşaatın ilerleme seviyesine bağlı aşamalar halinde gerçekleştiriliyor.
KAMPANYA 31 ARALIK 2026'DA SONA ERİYOR
Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2026'da sona eriyor. Yapılan düzenleme ile ruhsat, yıkım, kat irtifakı ve hak sahipliği işlemlerinin zaman alabileceği dikkate alınarak bu tarihe kadar yapısı riskli olarak tespit edilen vatandaşların kampanyadan yararlanabilmesinin önü açıldı.
Bu nedenle dönüşümü değerlendiren İstanbul'daki bina sahipleri açısından ilk aşama, yapının risk durumunun yetkili kuruluşlar üzerinden tespit edilmesi. Hak sahipliği ve sözleşme süreci gerekli yapı işlemlerinin ardından yürütülüyor.