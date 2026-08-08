Yargıtay’dan değişken satış primleri için emsal karar: Hedefe bağlı ödemeler kıdem tazminatı hesabında da dikkate alınacak
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağına hükmetti. Kararda, primin her ay aynı tutarda ödenmemesinin veya yalnızca hedefin gerçekleştiği dönemlerde kazanılmasının hesaplamaya engel olmadığı vurgulandı.
Prim sistemiyle çalışanları yakından ilgilendiren karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesinden geldi. Yüksek mahkeme, satış hedeflerine bağlı olarak tutarı değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğine hükmetti.
Kararda, işçinin her ay aynı miktarda prim almamasının sonucu değiştirmeyeceği belirtildi. Prim ödemesinin yalnızca satış hedefinin gerçekleştiği dönemlerde yapılması da bu ödemenin tazminat hesabının dışında bırakılması için yeterli görülmedi.
HAKLARINI ALMAK İÇİN DAVA AÇTI
Karara konu süreç, bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek İş Mahkemesine başvurmasıyla başladı.
İşçi, haftalık çalışma sürelerinin yasal sınırı aştığını; sayım, eğitim ve toplantılar nedeniyle de ilave çalışma yaptığını belirtti. Ödenmeyen kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi.