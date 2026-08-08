Sabah'ın haberine göre; İş yerinde denkleştirme esasına göre çalışma yapıldığını belirten işveren, gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu ve davanın reddini istedi.

19,5 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMA TESPİT EDİLDİ

İş Mahkemesi, puantaj kayıtlarının bulunduğu dönemler için bu kayıtları esas aldı. Yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi.