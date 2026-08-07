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TOKİ Hatay konut belirleme kurası devam ediyor: Kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşme ve ödeme takvimi belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TOKİ Hatay konut belirleme kurası devam ediyor: Kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşme ve ödeme takvimi belli oldu

TOKİ Hatay konut belirleme kurası, 7 Ağustos Cuma günü saat 13.30 itibarıyla başladı. Hatay Merkez Antakya ve Defne’deki sosyal konut projeleri için yapılan çekilişte hak sahiplerinin konutları belirleniyor. Kura sonuçları ve isim listeleri TOKİ’nin resmi kanallarından yayımlanacak. Sözleşme işlemleri ise 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ilgili banka şubelerinde yapılacak.

TOKİ, Hatay Merkez Antakya ve Defne'deki sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin konutlarının belirlenmesine yönelik kura çekimini gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanıyor. Kura sürecinin ardından hak sahipleri için sözleşme işlemleri 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

TOKİ, Hatay Merkez Antakya ve Defne’de hak sahiplerinin konutlarını belirlemek için kura çekimini gerçekleştiriyor. (Görsel: TOKİ ve A Haber Foto Arşiv)TOKİ, Hatay Merkez Antakya ve Defne’de hak sahiplerinin konutlarını belirlemek için kura çekimini gerçekleştiriyor. (Görsel: TOKİ ve A Haber Foto Arşiv)

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI DEVAM EDİYOR

TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre Hatay projeleri için konut belirleme kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Levent Sungur da katıldı.

Saat 13.30'da başlayan çekiliş, Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kura kapsamında daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi konutlara yerleşeceği çekiliş yöntemiyle belirleniyor.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi’ndeki kura, TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanıyor.Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi’ndeki kura, TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlanıyor.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hatay konut belirleme kurası, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Hak sahiplerinin hangi konutlara yerleşeceğinin belirlendiği çekilişi vatandaşlar çevrim içi olarak anlık takip edebiliyor.

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI CANLI TAKİP EKRANI

Kura çekimini takip eden hak sahipleri sonuç açıklamalarını TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Konut belirleme işlemleri tamamlandıkça kura sonucuna ilişkin resmi listeler ve proje duyuruları TOKİ tarafından yayımlanacak.

Çekiliş kapsamında Defne’deki yedi etapta bulunan 4 bin 500 adet 3+1 konut için eşleştirme yapılıyor.Çekiliş kapsamında Defne’deki yedi etapta bulunan 4 bin 500 adet 3+1 konut için eşleştirme yapılıyor.

TOKİ HATAY KURASINDA 4 BİN 500 KONUT YER ALIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirme notunda, Hatay Merkez Antakya ve Defne kapsamındaki 6 bin 796 hak sahibi için konut belirleme sürecinin ayrıntıları paylaşıldı.

Kura kapsamında Defne'deki yedi ayrı etapta bulunan toplam 4 bin 500 adet 3+1 konut için eşleştirme yapılacak.

Kurada yer alan konutların etaplara göre dağılımı şöyle:

  • Defne 7. Bölge 3. Etap: 743 konut
  • Defne 7. Bölge 4. Etap: 1.121 konut
  • Defne 7. Bölge 2. Etap: 893 konut
  • Defne 4. Bölge 3. Etap: 420 konut
  • Defne 7. Bölge 10. Etap: 273 konut
  • Defne 4. Bölge 2. Etap: 622 konut
  • Defne 7. Bölge 9. Etap: 428 konut

SÖZLEŞME VE ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

Kurada konutu belirlenen hak sahipleri Gayrimenkul Satış Sözleşmesi işlemlerini 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

Standart hak sahipliği kapsamında konut satış bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak alınacak. Kalan borç 240 ay vadeye bölünecek. Aylık taksitlerin ödenmesine sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay başlanacak.

İlk dönemsel artış Ocak 2027'de uygulanacak. Kalan borç ve taksitler daha sonra her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenecek.

Artış hesabında bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınacak ancak uygulanacak oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını aşamayacak.

Kurada konutu belirlenen hak sahipleri, satış sözleşmelerini 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında imzalayacak.Kurada konutu belirlenen hak sahipleri, satış sözleşmelerini 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında imzalayacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE MALULLER İÇİN TAKSİTLER SABİT OLACAK

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri için farklı bir ödeme modeli uygulanacak.

Bu kategoride konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli sabit taksitlerle satılacak. Taksit ödemeleri ise konutun teslim edildiği tarihi izleyen aydan itibaren başlayacak.

ENGELLİ KATEGORİSİNDE BELGE ŞARTI BULUNUYOR

Engelli kategorisinden başvuru yapan hak sahiplerinden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu talep edilecek.

Sağlık kurulu raporunun en az yüzde 40 engellilik durumunu göstermesi gerekiyor.

SÖZLEŞMEDEN 14 GÜN İÇİNDE CEZASIZ CAYILABİLECEK

Konut alıcısı, satış sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilecek.

Peşinatını yatırarak sözleşmesini imzalayan hak sahipleri ayrıca konutun fiili tesliminden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecek. Sözleşme imzalayan hak sahiplerinin konutlarını başka bir kişiye devretmesine ise izin verilmeyecek.

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