TOKİ Hatay konut belirleme kurası devam ediyor: Kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşme ve ödeme takvimi belli oldu
TOKİ Hatay konut belirleme kurası, 7 Ağustos Cuma günü saat 13.30 itibarıyla başladı. Hatay Merkez Antakya ve Defne’deki sosyal konut projeleri için yapılan çekilişte hak sahiplerinin konutları belirleniyor. Kura sonuçları ve isim listeleri TOKİ’nin resmi kanallarından yayımlanacak. Sözleşme işlemleri ise 17 Ağustos-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ilgili banka şubelerinde yapılacak.
TOKİ, Hatay Merkez Antakya ve Defne'deki sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin konutlarının belirlenmesine yönelik kura çekimini gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanıyor. Kura sürecinin ardından hak sahipleri için sözleşme işlemleri 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.
TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI DEVAM EDİYOR
TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre Hatay projeleri için konut belirleme kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Levent Sungur da katıldı.
Saat 13.30'da başlayan çekiliş, Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kura kapsamında daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi konutlara yerleşeceği çekiliş yöntemiyle belirleniyor.
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hatay konut belirleme kurası, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Hak sahiplerinin hangi konutlara yerleşeceğinin belirlendiği çekilişi vatandaşlar çevrim içi olarak anlık takip edebiliyor.
TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI CANLI TAKİP EKRANI
Kura çekimini takip eden hak sahipleri sonuç açıklamalarını TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Konut belirleme işlemleri tamamlandıkça kura sonucuna ilişkin resmi listeler ve proje duyuruları TOKİ tarafından yayımlanacak.