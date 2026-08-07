TOKİ, Hatay Merkez Antakya ve Defne'deki sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin konutlarının belirlenmesine yönelik kura çekimini gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanıyor. Kura sürecinin ardından hak sahipleri için sözleşme işlemleri 17 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

TOKİ, Hatay Merkez Antakya ve Defne’de hak sahiplerinin konutlarını belirlemek için kura çekimini gerçekleştiriyor. (Görsel: TOKİ ve A Haber Foto Arşiv)

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURASI DEVAM EDİYOR

TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre Hatay projeleri için konut belirleme kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Levent Sungur da katıldı.

Saat 13.30'da başlayan çekiliş, Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Kura kapsamında daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi konutlara yerleşeceği çekiliş yöntemiyle belirleniyor.