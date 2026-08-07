Türk Hava Yolları, temmuzda 9,5 milyon yolcu taşıyarak yüzde 86,5 ile tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranına ulaştı. Şirketin ilk yedi aydaki yolcu sayısı 54 milyona yükselirken filosundaki uçak sayısı 563’e çıktı.

Türk Hava Yolları, temmuz ayında yolcu, doluluk ve zamanında kalkış verileriyle dikkat çeken bir performansa imza attı. Ay boyunca 9,5 milyon yolcu taşıyan şirket, yüzde 86,5 doluluk oranıyla tarihinin en yüksek temmuz seviyesine ulaştı.

AA'nın aktardığına göre THY, kapasitesini dinamik şekilde yönetirken zamanında kalkış oranında da güçlü bir yükseliş kaydetti. Temmuz ayındaki zamanında kalkış oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artarak yüzde 82,4'e çıktı.

THY'DEN TARİHİ TEMMUZ DOLULUĞU

Temmuz ayında taşınan yolcu sayısı 9,5 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 86,5'e yükseldi.

Bu sonuçla THY, şirket tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranına ulaştı.

Şirketin temmuz performansında yalnızca yolcu sayısı değil, uçuşların zamanında gerçekleştirilme oranındaki artış da öne çıktı.

ZAMANINDA KALKIŞTA 10,5 PUANLIK ARTIŞ

THY'nin temmuz ayındaki zamanında kalkış oranı geçen yılın aynı dönemine göre 10,5 puan arttı.

Böylece uçuşların zamanında kalkış oranı yüzde 82,4'e yükseldi. Bu veri, şirketin yoğun yaz dönemindeki operasyonel performansına ilişkin dikkat çeken göstergelerden biri oldu.

YEDİ AYDA 54 MİLYON YOLCU

THY'nin ocak-temmuz dönemindeki toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Yılın ilk yedi ayında taşınan toplam yolcu sayısı 54 milyona ulaştı.

Aynı dönemde yolcu doluluk oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 84,2'ye yükseldi.

KALKIŞ PERFORMANSI YÜZDE 81,8'E ÇIKTI

Şirketin yedi aylık zamanında kalkış oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan arttı.

Ocak-temmuz döneminde zamanında kalkış oranı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

KARGO HACMİNDE YÜZDE 12'LİK BÜYÜME

THY, yolcu taşımacılığındaki büyümeyi kargo operasyonlarına da taşıdı.

Yılın ilk yedi ayında taşınan kargo hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi.

FİLO 563 UÇAĞA ULAŞTI

Şirketin büyüme performansı filosuna da yansıdı. Temmuz sonu itibarıyla THY filosundaki uçak sayısı 563'e ulaştı.

Yolcu sayısı, doluluk oranı, kargo hacmi ve filo büyüklüğündeki artış, THY'nin yılın ilk yedi ayındaki güçlü performansını ortaya koydu.

4. VERİ KUTUSU