Küresel mısır fiyatları da temmuzda aylık bazda yüzde 3,6 yükseldi. ABD'nin üretim bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava, ürün verimine ilişkin riskleri artırdı. Enerji piyasasındaki yükseliş de mısır fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD'nin önemli üretim bölgelerinde etkili olan sıcak ve kurak hava, küresel mısır fiyatlarını temmuzda aylık yüzde 3,6 yukarı taşıdı.

Bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş temmuz ayında da sürdü. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 195,7 puana ulaştı ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Palm ve soya yağındaki fiyat artışları, küresel bitkisel yağ piyasasındaki yüksek seyrin başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Palm ve soya yağı fiyatlarındaki artış, bitkisel yağ endeksinin Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına katkı sağladı.

Avrupa ve Asya'daki üretim koşullarına ilişkin riskler, şeker fiyatlarının temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 artmasına neden oldu.

ŞEKERDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,6

Temmuzda en hızlı yükseliş gösteren gruplardan biri de şeker oldu. FAO Şeker Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 95 puana yükseldi. Buna rağmen endeks geçen yılın aynı döneminin yüzde 8 altında kaldı.

Fiyatlardaki aylık yükselişte Avrupa Birliği'ndeki uzun süreli sıcak ve kurak havanın mahsul verimi üzerindeki olası etkileri öne çıktı. Asya'daki önemli üretici ülkelerde El Nino koşullarının üretime zarar verebileceğine yönelik riskler de fiyatlamalarda etkili oldu.