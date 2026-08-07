FAO verileri açıklandı: Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesine çıktı! Buğday ve şeker yükseldi, et ve süt geriledi
Küresel gıda fiyatları temmuzda yeniden yükselerek 3,5 yılın zirvesine ulaştı. FAO verilerine göre endeks 131,1 puana çıkarken en güçlü baskı tahıl, şeker ve bitkisel yağ grubundan geldi.
FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 0,6 artarak 131,1 puana çıktı ve Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yükselişte tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatları belirleyici olurken, et ve süt ürünlerinde gerileme yaşandı. Buğday ve mısırdaki artışta Karadeniz'deki ihracat sorunları, sıcak hava ve enerji maliyetleri öne çıktı.
KÜRESEL GIDA FİYATLARI OCAK 2023'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde ticareti yapılan temel gıda ürünlerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen temmuz ayı Gıda Fiyat Endeksi sonuçlarını açıkladı. Endeks, temmuz ayında 131,1 puana yükseldi.
Aylık artış yüzde 0,6 olurken bu seviye Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak öne çıktı. Buna karşın endeks, Mart 2022'de ulaştığı tarihi zirvenin yüzde 18,2 altında bulunuyor.
Temmuzdaki yükseliş bütün gıda gruplarına yayılmadı. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatları genel endeksi yukarı taşırken; et ve süt ürünlerinde düşüş görüldü.
BUĞDAY FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,8'E ULAŞTI
Fiyat artışının en belirgin olduğu alanlardan biri tahıl piyasası oldu. FAO Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 113,8 puana yükseldi.
Küresel buğday fiyatları aylık yüzde 5,8, yıllık ise yüzde 9,9 arttı. Karadeniz'deki ihracat akışında yaşanan kesintiler, ihracat altyapısına yönelik hasarlar ve önemli üretim bölgelerindeki sıcak hava koşulları arz endişelerini artırdı.