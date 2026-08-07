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FAO verileri açıklandı: Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesine çıktı! Buğday ve şeker yükseldi, et ve süt geriledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FAO verileri açıklandı: Küresel gıda fiyatları 3,5 yılın zirvesine çıktı! Buğday ve şeker yükseldi, et ve süt geriledi

Küresel gıda fiyatları temmuzda yeniden yükselerek 3,5 yılın zirvesine ulaştı. FAO verilerine göre endeks 131,1 puana çıkarken en güçlü baskı tahıl, şeker ve bitkisel yağ grubundan geldi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuzda aylık yüzde 0,6 artarak 131,1 puana çıktı ve Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yükselişte tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatları belirleyici olurken, et ve süt ürünlerinde gerileme yaşandı. Buğday ve mısırdaki artışta Karadeniz'deki ihracat sorunları, sıcak hava ve enerji maliyetleri öne çıktı.

FAO verilerine göre küresel gıda fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,6 artarak son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)FAO verilerine göre küresel gıda fiyatları temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,6 artarak son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

KÜRESEL GIDA FİYATLARI OCAK 2023'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde ticareti yapılan temel gıda ürünlerinin uluslararası fiyat hareketlerini izleyen temmuz ayı Gıda Fiyat Endeksi sonuçlarını açıkladı. Endeks, temmuz ayında 131,1 puana yükseldi.

Aylık artış yüzde 0,6 olurken bu seviye Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek değer olarak öne çıktı. Buna karşın endeks, Mart 2022'de ulaştığı tarihi zirvenin yüzde 18,2 altında bulunuyor.

Temmuzdaki yükseliş bütün gıda gruplarına yayılmadı. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatları genel endeksi yukarı taşırken; et ve süt ürünlerinde düşüş görüldü.

Karadeniz'deki ihracat kesintileri ve sıcak hava koşulları, temmuz ayında küresel buğday fiyatlarının yüzde 5,8 yükselmesinde etkili oldu.Karadeniz'deki ihracat kesintileri ve sıcak hava koşulları, temmuz ayında küresel buğday fiyatlarının yüzde 5,8 yükselmesinde etkili oldu.

BUĞDAY FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,8'E ULAŞTI

Fiyat artışının en belirgin olduğu alanlardan biri tahıl piyasası oldu. FAO Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 113,8 puana yükseldi.

Küresel buğday fiyatları aylık yüzde 5,8, yıllık ise yüzde 9,9 arttı. Karadeniz'deki ihracat akışında yaşanan kesintiler, ihracat altyapısına yönelik hasarlar ve önemli üretim bölgelerindeki sıcak hava koşulları arz endişelerini artırdı.

ABD'nin önemli üretim bölgelerinde etkili olan sıcak ve kurak hava, küresel mısır fiyatlarını temmuzda aylık yüzde 3,6 yukarı taşıdı.ABD'nin önemli üretim bölgelerinde etkili olan sıcak ve kurak hava, küresel mısır fiyatlarını temmuzda aylık yüzde 3,6 yukarı taşıdı.

MISIRDA SICAK VE KURAK HAVA BASKISI

Küresel mısır fiyatları da temmuzda aylık bazda yüzde 3,6 yükseldi. ABD'nin üretim bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava, ürün verimine ilişkin riskleri artırdı. Enerji piyasasındaki yükseliş de mısır fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Palm ve soya yağı fiyatlarındaki artış, bitkisel yağ endeksinin Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına katkı sağladı.Palm ve soya yağı fiyatlarındaki artış, bitkisel yağ endeksinin Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına katkı sağladı.

BİTKİSEL YAĞLARDA DÖRT YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş temmuz ayında da sürdü. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 195,7 puana ulaştı ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Palm ve soya yağındaki fiyat artışları, küresel bitkisel yağ piyasasındaki yüksek seyrin başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Avrupa ve Asya'daki üretim koşullarına ilişkin riskler, şeker fiyatlarının temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 artmasına neden oldu.Avrupa ve Asya'daki üretim koşullarına ilişkin riskler, şeker fiyatlarının temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 artmasına neden oldu.

ŞEKERDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,6

Temmuzda en hızlı yükseliş gösteren gruplardan biri de şeker oldu. FAO Şeker Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 95 puana yükseldi. Buna rağmen endeks geçen yılın aynı döneminin yüzde 8 altında kaldı.

Fiyatlardaki aylık yükselişte Avrupa Birliği'ndeki uzun süreli sıcak ve kurak havanın mahsul verimi üzerindeki olası etkileri öne çıktı. Asya'daki önemli üretici ülkelerde El Nino koşullarının üretime zarar verebileceğine yönelik riskler de fiyatlamalarda etkili oldu.

Et ve süt ürünleri fiyatlarında temmuzda görülen gerileme, tahıl, şeker ve bitkisel yağlardaki yükselişin genel gıda endeksine etkisini sınırladı.Et ve süt ürünleri fiyatlarında temmuzda görülen gerileme, tahıl, şeker ve bitkisel yağlardaki yükselişin genel gıda endeksine etkisini sınırladı.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ GENEL ARTIŞI SINIRLADI

Tahıl, yağ ve şekerdeki yükselişe karşılık hayvansal ürünlerde fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.

FAO Et Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,8 gerileyerek 127,7 puana inerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Bu düşüş, et fiyatlarında yılın ilk aylık gerilemesi olarak kayda geçti.

Süt Fiyat Endeksi ise temmuzda yüzde yüzde 0,7 düşerek 116,2 puana geriledi. Yıllık kayıp yüzde 24,8 olurken, nisandan bu yana süren düşüş eğilimi temmuz verilerinde de devam etti.

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