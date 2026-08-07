Altın fiyatlarında iki ayrı yol haritası: İslam Memiş ateşkes ve savaş senaryosunda rakamları verdi
Altın fiyatlarında haftalık toparlanma sürerken piyasaların yönü jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve ABD’den gelecek verilerle şekilleniyor. Ons altında 4.400 dolar direnç, 3.950 dolar destek seviyesi olarak öne çıkarken gram altında 6.350-6.600 lira bandı izleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kalıcı yükseliş için anlaşma sürecinin belirleyici olacağını söyledi. FED’in faiz politikası, petrol fiyatları ve Türkiye’deki fiziki altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında görülen toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini belirterek jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını söyledi. Ateşkes sağlanması halinde ons altında 4.400 dolar seviyesini öne çıkaran Memiş, savaşın devam etmesi durumunda ise 3.950 doların destek olarak izleneceğini kaydetti. Gram altında 6.350-6.600 lira bandına işaret eden Memiş, ABD'den saat 15.30'da gelecek istihdam verilerinin de fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını vurguladı.
ALTINDA YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI İÇİN ANLAŞMA GEREKİYOR
İslam Memiş, görüşmelerin devam etmesi, silahların susması ve petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin altın ile gümüş tarafında bu hafta rahatlama sağladığını ancak bunun yeni bir yükseliş hareketinin başladığı anlamına gelmediğini belirtti.
Memiş, "Şu anda bir anlaşma ve ateşkes haberi gelmeden yükselişlerin başladığını söylemek biraz zor. Belirsizlik devam ettiği için yine iki ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Savaş devam ederse ne olur, savaş biterse ne olur" sözleriyle piyasalarda jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini anlattı.
ATEŞKES GELİRSE 4.400 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKACAK
Ons altın için iki ayrı fiyat senaryosuna işaret eden Memiş, ateşkes sağlanması halinde piyasada takip ettiği psikolojik direnç seviyesinin 4.400 dolar olduğunu söyledi.
Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda yıl sonuna kadar hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini tahmin eden Memiş, savaşın devam etmesi ve ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde ise 3.950 dolar seviyesinin destek olarak çalışabileceğini belirtti.
Memiş, iki senaryoya ilişkin olasılıkları yüzde 50-yüzde 50 olarak değerlendirdi. Petrol fiyatları ile doların uluslararası piyasalardaki gücünün altın üzerindeki etkisinin süreceğini kaydetti.