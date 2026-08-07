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Altın fiyatlarında iki ayrı yol haritası: İslam Memiş ateşkes ve savaş senaryosunda rakamları verdi

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Altın fiyatlarında iki ayrı yol haritası: İslam Memiş ateşkes ve savaş senaryosunda rakamları verdi

Altın fiyatlarında haftalık toparlanma sürerken piyasaların yönü jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve ABD’den gelecek verilerle şekilleniyor. Ons altında 4.400 dolar direnç, 3.950 dolar destek seviyesi olarak öne çıkarken gram altında 6.350-6.600 lira bandı izleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kalıcı yükseliş için anlaşma sürecinin belirleyici olacağını söyledi. FED’in faiz politikası, petrol fiyatları ve Türkiye’deki fiziki altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında görülen toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini belirterek jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını söyledi. Ateşkes sağlanması halinde ons altında 4.400 dolar seviyesini öne çıkaran Memiş, savaşın devam etmesi durumunda ise 3.950 doların destek olarak izleneceğini kaydetti. Gram altında 6.350-6.600 lira bandına işaret eden Memiş, ABD'den saat 15.30'da gelecek istihdam verilerinin de fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını vurguladı.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini söyledi. (Görseller: A Haber)İslam Memiş, altın fiyatlarındaki toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini söyledi. (Görseller: A Haber)

ALTINDA YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI İÇİN ANLAŞMA GEREKİYOR

İslam Memiş, görüşmelerin devam etmesi, silahların susması ve petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin altın ile gümüş tarafında bu hafta rahatlama sağladığını ancak bunun yeni bir yükseliş hareketinin başladığı anlamına gelmediğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA SÜRPRİZ SAVAŞ FİYATLAMASI

Memiş, "Şu anda bir anlaşma ve ateşkes haberi gelmeden yükselişlerin başladığını söylemek biraz zor. Belirsizlik devam ettiği için yine iki ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Savaş devam ederse ne olur, savaş biterse ne olur" sözleriyle piyasalarda jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini anlattı.

Ateşkes sağlanması halinde ons altında 4.400 dolar seviyesinin aşılmasıyla hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini belirtti.Ateşkes sağlanması halinde ons altında 4.400 dolar seviyesinin aşılmasıyla hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini belirtti.

ATEŞKES GELİRSE 4.400 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKACAK

Ons altın için iki ayrı fiyat senaryosuna işaret eden Memiş, ateşkes sağlanması halinde piyasada takip ettiği psikolojik direnç seviyesinin 4.400 dolar olduğunu söyledi.

Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda yıl sonuna kadar hızlı bir toparlanma yaşanabileceğini tahmin eden Memiş, savaşın devam etmesi ve ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde ise 3.950 dolar seviyesinin destek olarak çalışabileceğini belirtti.

Memiş, iki senaryoya ilişkin olasılıkları yüzde 50-yüzde 50 olarak değerlendirdi. Petrol fiyatları ile doların uluslararası piyasalardaki gücünün altın üzerindeki etkisinin süreceğini kaydetti.

Savaşın devam etmesi durumunda ise 3.950 dolar seviyesinin destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.Savaşın devam etmesi durumunda ise 3.950 dolar seviyesinin destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

PETROLDEKİ KALICI DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Brent petrol 83 dolar seviyesinden işlem görürken İslam Memiş, petrol fiyatlarında 72 ve 68 dolar seviyelerine doğru kalıcı bir gerilemenin ateşkesle birlikte gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarının desteklenebileceğini söyledi. Memiş, savaşın yeniden devam etmesi durumunda ise ciddi risklerin bulunduğunu belirtti.

Piyasalarda temkinli bir iyimserliğin hakim olduğunu dile getiren Memiş, petrol fiyatlarının geçen hafta 89 dolar seviyesindeyken bu hafta 79 dolara kadar gerilediğini, ardından tepki alımlarının geldiğini kaydetti.

Memiş, mevcut fiyatlamaların kesin bir anlaşmanın geleceği yönünde güçlü bir beklentiye işaret etmediğinin altını çizdi.

Gram altında 6.350 ile 6.600 lira arasındaki bandın geçerliliğini koruduğunu açıkladı.Gram altında 6.350 ile 6.600 lira arasındaki bandın geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

GRAM ALTINDA 6.350-6.600 LİRA BANDI İZLENİYOR

Altın yatırımcılarının takip edebileceği teknik seviyeleri de paylaşan Memiş, ons altında 4.150-4.300 dolar aralığındaki hareketlerin izlenebileceğini söyledi.

Gram altın tarafında ise 6.350 ile 6.600 lira arasındaki bandın geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, haftalık kapanışın ve ABD'den gelecek ekonomik verilerin ardından oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Memiş, altında kısmi ve zayıf bir toparlanma görüldüğünü ancak kalıcı yükseliş hareketi için anlaşma sürecinin sonuçlanması gerektiğini yineledi.

ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasalarda dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekti.ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasalarda dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekti.

ABD VERİLERİ SONRASI PİYASALARDA DALGALANMA BEKLENİYOR

Küresel piyasalar açısından günün önemli olduğunu belirten Memiş, ABD'de saat 15.30'da tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının açıklanacağını söyledi.

Verilerin ardından piyasalarda dalgalanma görülebileceğini kaydeden Memiş, "Saat 15.30'da bir kırılım olacak" sözleriyle altın ve petrol fiyatları açısından veri sonrası hareketliliğe işaret etti.

Hafta sonundaki haber akışının da piyasa fiyatlamalarında etkili olabileceğini belirten Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yapabileceği açıklamaların pazartesi günü piyasalar tarafından fiyatlanacağını söyledi.

Memiş, FED’in yıl sonuna kadar iki kez faiz artırabileceği beklentisini paylaşırken altının bu kez geçmiş dönemlerden farklı tepki verebileceğini söyledi.Memiş, FED’in yıl sonuna kadar iki kez faiz artırabileceği beklentisini paylaşırken altının bu kez geçmiş dönemlerden farklı tepki verebileceğini söyledi.

MEMİŞ FED İÇİN İKİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

İslam Memiş, gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de izleneceğini belirterek FED'in eylül ayında faiz artırımına yönelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından risk oluşturmaya başladığını söyleyen Memiş, merkez bankalarının bekle-gör politikasını belirli bir noktaya kadar sürdürebileceğini ifade etti.

Memiş, yıl sonuna kadar FED'den iki faiz artırımı gelebileceği beklentisini paylaşırken faiz ile altın arasındaki geçmiş dönem ilişkisinin bu kez farklı çalışabileceğine de dikkat çekti.

"FED normalde faiz artırınca altın fiyatları gerilerdi. Peki bu sefer FED faiz artırdığı zaman altın fiyatları gerileyecek mi, yükselecek mi? İşte burada tam ters köşe olma riski de var" sözleriyle değerlendirmesini paylaştı.

Türkiye’de külçe altın işçiliklerinin sert şekilde gerilediğini ve fiziki piyasada altın arzının arttığını belirtti.Türkiye’de külçe altın işçiliklerinin sert şekilde gerilediğini ve fiziki piyasada altın arzının arttığını belirtti.

TÜRKİYE'DE ALTIN İŞÇİLİĞİNDE TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Türkiye'deki fiziki altın piyasasına ilişkin dikkat çeken rakamları da paylaşan Memiş, şubat ayında bir kilogram külçe altında 12 bin 500 dolarlık ekstra işçilik bulunduğunu ve Türkiye'nin o dönemde dünyanın en pahalı altınının satıldığı piyasa konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bu hafta işçilik farkının eksi 300 ile eksi 395 dolar seviyelerine kadar gerilediğini belirterek Türkiye'nin bu kez dünyanın en ucuz altınının bulunduğu piyasa haline geldiğini dile getirdi.

Resmi kur ile serbest piyasa arasındaki farkın da ortadan kalktığını söyleyen Memiş, özellikle son bir aydır altın bozdurma işlemlerinin yoğunlaştığını kaydetti.

Son bir ayda nakit ihtiyacının yükselmesiyle altın bozduranların arttığını, jeopolitik gerilimin azalması halinde ise talebin yeniden canlanabileceğini ifade etti.Son bir ayda nakit ihtiyacının yükselmesiyle altın bozduranların arttığını, jeopolitik gerilimin azalması halinde ise talebin yeniden canlanabileceğini ifade etti.

NAKİT İHTİYACI ALTIN BOZDURMAYI HIZLANDIRDI

Memiş, ev veya otomobil alanlar, tatile çıkanlar ve okul kayıt ödemesi yapanların nakit ihtiyacının artması nedeniyle Türk lirasına talebin son bir ayda güçlendiğini söyledi.

Bu süreçte piyasada altın arzının arttığını belirten Memiş, şubat ve mart aylarında Kapalıçarşı'da oluşan yoğunluğun aksine mevcut dönemde piyasada altının bol olduğunu ifade etti.

Jeopolitik gerilimin belirgin biçimde azalması halinde talep tarafında yeniden ciddi bir canlanma yaşanabileceğini tahmin eden Memiş, fiziki piyasadaki mevcut tablonun bu nedenle yakından izlenmesi gerektiğine işaret etti.

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