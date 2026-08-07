Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında görülen toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini belirterek jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını söyledi. Ateşkes sağlanması halinde ons altında 4.400 dolar seviyesini öne çıkaran Memiş, savaşın devam etmesi durumunda ise 3.950 doların destek olarak izleneceğini kaydetti. Gram altında 6.350-6.600 lira bandına işaret eden Memiş, ABD'den saat 15.30'da gelecek istihdam verilerinin de fiyatlamalar açısından belirleyici olacağını vurguladı.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmediğini söyledi. (Görseller: A Haber)

ALTINDA YÜKSELİŞİN BAŞLAMASI İÇİN ANLAŞMA GEREKİYOR

İslam Memiş, görüşmelerin devam etmesi, silahların susması ve petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin altın ile gümüş tarafında bu hafta rahatlama sağladığını ancak bunun yeni bir yükseliş hareketinin başladığı anlamına gelmediğini belirtti.

Memiş, "Şu anda bir anlaşma ve ateşkes haberi gelmeden yükselişlerin başladığını söylemek biraz zor. Belirsizlik devam ettiği için yine iki ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Savaş devam ederse ne olur, savaş biterse ne olur" sözleriyle piyasalarda jeopolitik gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini anlattı.