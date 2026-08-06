A101’in CarrefourSA’yı devralmasına şartlı onay! 48 mağaza elden çıkarılacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, kararla ilgili bilgi verildi.

Kurulun Yeni Mağazacılık AŞ'nin CarrefourSA'yı devralmasına dair işleme, firma tarafından sunulan davranışsal ve yapısal taahhütler çerçevesinde koşullu izin verdiği belirtilen açıklamada, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Birleşme ve Devralmalar Tebliği kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğu ve işlem sonucunda "hızlı tüketim malları organize perakendeciliği" pazarında etkin rekabetin önemli ölçüde kısıtlanabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, Kurulun firma tarafından sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabetçi endişeleri gidermeye yeterli, uygun ve orantılı olduğu sonucuna ulaştığı belirtildi.

48 MAĞAZA ELDEN ÇIKARILACAK

Açıklamada, dosya kapsamında ortaya konulan rekabetçi endişelere yönelik kabul edilen taahhütlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"İşlem sonucunda rekabetçi endişelerin tespit edildiği 48 mağaza elden çıkarılacak. Elden çıkarılacak mağazaların 10'u A101, 38'i CarrefourSA mağazalarından oluşacak.

CarrefourSA'nın bağımsız organizasyon yapısı korunacak. İşlem sonucunda CarrefourSA, A101'den ayrı bir organizasyon yapısı altında faaliyet göstermeye devam edecek, günlük ticari faaliyetlerinden sorumlu yöneticiler ve çalışanlar her iki şirkette de ayrı olacak.