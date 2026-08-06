Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni sezon kabuklu fındık alımlarında uygulanacak fiyatları açıkladı. Karara göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 TL, levant kalite fındığın kilogramı 250 TL olacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak ve önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütülecek. Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, randevu.tmo.gov.tr adresi veya e-Devlet üzerinden randevu oluşturabilecek.

Açıklanan tutarlar, üreticilerin TMO'ya teslim edeceği ürünün kalite ve randıman özelliklerine göre uygulanacak.

Yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak Giresun kalite ürünün kilogram fiyatı 255 TL, levant kalite ürünün kilogram fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak açıkladı. (Görseller: Tarım ve Orman Bakanlığı, A Haber Foto Arşiv, AA, İHA)

Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere kilogram başına ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.

YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA İLAVE ÖDEME

Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere her bir ilave randıman için ek fiyat verilecek. Giresun kalite fındıkta her bir randıman için kilogram başına 5,10 TL, levant kalite fındıkta ise 5 TL ilave ödeme yapılacak.

Böylece yüksek randımanlı ürün teslim eden üreticinin kilogram başına alacağı toplam tutar artacak. TMO, alımlarda kullanacağı teknik altyapı ile depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.