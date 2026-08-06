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2026/2027 kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı! TMO yüksek randımanlı ürüne ek ödeme yapacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026/2027 kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı! TMO yüksek randımanlı ürüne ek ödeme yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirledi. Giresun kalite ürün için kilogram başına 255 TL, levant kalite için 250 TL ödenecek. Yüksek randımanlı ürünlere ilave fiyat verilecek, randevular 17 Ağustos’tan itibaren alınabilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni sezon kabuklu fındık alımlarında uygulanacak fiyatları açıkladı. Karara göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 TL, levant kalite fındığın kilogramı 250 TL olacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak ve önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütülecek. Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, randevu.tmo.gov.tr adresi veya e-Devlet üzerinden randevu oluşturabilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak açıkladı. (Görseller: Tarım ve Orman Bakanlığı, A Haber Foto Arşiv, AA, İHA)Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak açıkladı. (Görseller: Tarım ve Orman Bakanlığı, A Haber Foto Arşiv, AA, İHA)

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2026-2027 sezonunda uygulayacağı kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.

Yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak Giresun kalite ürünün kilogram fiyatı 255 TL, levant kalite ürünün kilogram fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.

Açıklanan tutarlar, üreticilerin TMO'ya teslim edeceği ürünün kalite ve randıman özelliklerine göre uygulanacak.

Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere kilogram başına ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere kilogram başına ilave ödeme yapılacağı duyuruldu.

YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA İLAVE ÖDEME

Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere her bir ilave randıman için ek fiyat verilecek. Giresun kalite fındıkta her bir randıman için kilogram başına 5,10 TL, levant kalite fındıkta ise 5 TL ilave ödeme yapılacak.

Böylece yüksek randımanlı ürün teslim eden üreticinin kilogram başına alacağı toplam tutar artacak. TMO, alımlarda kullanacağı teknik altyapı ile depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren randevu alabilecek.Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren randevu alabilecek.

RANDEVULAR 17 AĞUSTOS'TA AÇILACAK

Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak. Teslimatlar önceki yıllarda olduğu gibi randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu alabilecek.

TMO, ürün teslimi sırasında rutubet nedeniyle sorun yaşanmaması için fındığın kurutulmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

TMO kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlayacak.TMO kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlayacak.

FİYAT VE ÖDEME DETAYLARI
Alım fiyatı
Giresun kalite 255 TL/kg
Levant kalite 250 TL/kg
Ek ödeme: Yüzde 50'nin üzerindeki her randıman için ilave ödeme uygulanacak.
Randıman primi
Giresun kalite +5,10 TL/kg
Levant kalite +5 TL/kg
ALIM TAKVİMİ
Randevu başlangıcı: 17 Ağustos 2026
Alımların başlayacağı tarih: 24 Ağustos 2026
Başvuru kanalları: TMO iş yerleri, e-Devlet ve randevu.tmo.gov.tr
ÜRETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Teslim öncesi dikkat edilmesi gerekenler: Fındığın rutubet oluşturmaması için yeterince kurutulmuş olması gerekiyor.
Alım kriteri: Fiyatlar yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak.

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