2026/2027 kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı! TMO yüksek randımanlı ürüne ek ödeme yapacak
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirledi. Giresun kalite ürün için kilogram başına 255 TL, levant kalite için 250 TL ödenecek. Yüksek randımanlı ürünlere ilave fiyat verilecek, randevular 17 Ağustos’tan itibaren alınabilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni sezon kabuklu fındık alımlarında uygulanacak fiyatları açıkladı. Karara göre Giresun kalite fındığın kilogramı 255 TL, levant kalite fındığın kilogramı 250 TL olacak. Alımlar 24 Ağustos'ta başlayacak ve önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle yürütülecek. Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri, randevu.tmo.gov.tr adresi veya e-Devlet üzerinden randevu oluşturabilecek.
TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2026-2027 sezonunda uygulayacağı kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.
Yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak Giresun kalite ürünün kilogram fiyatı 255 TL, levant kalite ürünün kilogram fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.
Açıklanan tutarlar, üreticilerin TMO'ya teslim edeceği ürünün kalite ve randıman özelliklerine göre uygulanacak.
YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA İLAVE ÖDEME
Yüzde 50 randımanın üzerindeki ürünlere her bir ilave randıman için ek fiyat verilecek. Giresun kalite fındıkta her bir randıman için kilogram başına 5,10 TL, levant kalite fındıkta ise 5 TL ilave ödeme yapılacak.
Böylece yüksek randımanlı ürün teslim eden üreticinin kilogram başına alacağı toplam tutar artacak. TMO, alımlarda kullanacağı teknik altyapı ile depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.