IPARD III Programı kapsamında temmuz ayına ilişkin 634,3 milyon liralık hibe ödemesi üretici ve yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar 514 milyon 996 bin lirayla en yüksek payı aldı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 72 milyon 270 bin lira, ürün işleme ve pazarlama yatırımlarına 39 milyon 427 bin lira, yerel kalkınma stratejilerine ise 7 milyon 602 bin lira sağlandı.

"IPARD III Programı kapsamında temmuz ayında toplam 634,3 milyon lira hibe ödemesini üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın hesaplarına aktardık. Kırsalı kalkındıran, üretime güç katan tüm girişimcilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından IPARD III Programı kapsamındaki temmuz ayı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Kırsal kalkınmaya ve üreticilere yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

IPARD III Programı kapsamında temmuz ayında üretici ve yatırımcılara toplam 634,3 milyon lira hibe ödendi. (Görseller: Tarım ve Orman Bakanlığı ve A Haber Foto Arşiv)

Desteğin en büyük bölümü 514 milyon 996 bin lirayla tarımsal işletmelerin fiziki yatırımlarına ayrıldı.

EN YÜKSEK PAY TARIMSAL İŞLETMELERE AYRILDI

Temmuz ayındaki hibe ödemelerinin 514 milyon 996 bin liralık bölümü, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara aktarıldı.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamında ise 72 milyon 270 bin lira destek sağlandı.

ÜRÜN İŞLEME VE YEREL KALKINMA DESTEKLENDİ

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 39 milyon 427 bin lira ödendi.

LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında yapılan ödeme ise 7 milyon 602 bin lira oldu.