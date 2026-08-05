Motorine indirim geldi: Litre fiyatı 1,05 lira düştü! 5 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatlarındaki gerileme motorin tabelalarına indirim olarak yansıdı. 5 Ağustos 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı 1,05 lira düştü. İstanbul’da fiyat 80,01 liraya, Ankara’da 81,14 liraya, İzmir’de 81,41 liraya geriledi. Dağıtım şirketi, ilçe ve istasyona göre küçük fiyat farkları oluşabiliyor.
Motorinin litre fiyatına 1,05 lira indirim yapıldı ve yeni tarife 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gece yarısından itibaren pompalara yansıdı. Değişiklik, dizel araç kullanan sürücüler ile taşımacılık ve lojistik giderlerini izleyen işletmeleri doğrudan ilgilendiriyor. Yeni fiyatlar şehir, dağıtıcı ve istasyona göre değişiyor.
MOTORİNDE İNDİRİM GELDİ
Akaryakıt piyasasında 5 Ağustos itibarıyla yeni fiyat tarifesine geçildi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında yapılan 1,05 liralık indirim gece yarısından sonra istasyon tabelalarına yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurup diplomatik sürece yönelmesi, petrol fiyatlarının gerilemesini sağladı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirim sonrasında İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 80,01 liraya, Anadolu Yakası'nda 79,87 liraya geriledi. Benzin ise Avrupa Yakası'nda 67,27 lira, Anadolu Yakası'nda 67,12 lira seviyesinde bulunuyor.
Ankara'da motorin 81,14 liradan, benzin 68,24 liradan satılıyor. İzmir'de motorinin litre fiyatı 81,41 lira, benzinin litre fiyatı 68,52 lira olarak uygulanıyor.
Fiyatlar dağıtım şirketi, ürün türü, ilçe, nakliye gideri ve istasyonun ticari politikasına göre değişebiliyor.