Motorine indirim geldi: Litre fiyatı 1,05 lira düştü! 5 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki gerileme motorin tabelalarına indirim olarak yansıdı. 5 Ağustos 2026 itibarıyla motorinin litre fiyatı 1,05 lira düştü. İstanbul’da fiyat 80,01 liraya, Ankara’da 81,14 liraya, İzmir’de 81,41 liraya geriledi. Dağıtım şirketi, ilçe ve istasyona göre küçük fiyat farkları oluşabiliyor.