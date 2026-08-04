TMSF'den 106 araç satışı: Binek otomobillerde fiyatlar 420 bin liradan başlıyor

Farklı şirket gruplarına ait araçların yer aldığı ihaleler, hem bireysel alıcılar hem de ticari işletmeler için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre kurumun ihaleyle satışa sunacağı 106 araç arasında lüks otomobiller, ağır ticari araçlar, motosikletler ve ekonomik sınıf binek araçlar yer alacak.

İhaleye çıkarılacak araçlar arasında lüks segmentten farklı marka ve modeller de bulunuyor. (Fotoğraf: AA)

İHALEDE AĞIR TİCARİ ARAÇLAR DA SATIŞA SUNULACAK

İhaleye çıkarılacak lüks otomobillerden 2023 model Mercedes-Maybach S 580 4Matic Inspiration için 25 milyon lira, 2023 model Range Rover Autobiography SWB için 18 milyon lira, 2023 model Audi A8 L 3.0 TFSI Quattro için 11 milyon lira ve 2022 model Audi S8 için 9,8 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Ayrıca 2024 model Land Rover Discovery, 2022 model Land Rover Velar, 2024 model Volvo XC90, Tesla Model Y, BMW 520d, Mercedes-Benz G Serisi ve Audi A5 Cabriolet de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor.

Ağır ticari araç grubunda çok sayıda 2023 model Astra damperli kamyon, Ford Trucks CKM1, Mercedes Arocs 4142-K damperli kamyonlar, Ford Transit kamyonet ile minibüsler, Mitsubishi Canter, çekiciler, tankerler ve yarı römorklar satışa çıkarılacak.

İhale listesinde bulunan motosikletler arasında 2024 model Yamaha MT-250, Honda NSC110 ve Honda NSC125 scooter ile Mondial 50 ZNU EC gibi modeller yer alıyor. Motosikletlerin muhammen bedelleri 16 bin lira ile 350 bin lira arasında değişecek.