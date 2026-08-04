En düşük emekli aylığı fark ödemesinde tarih netleşti! Kimler ödeme alacak?

Temmuz ayı itibarıyla memurlar ve emekliler için yeni maaş artışları yürürlüğe girdi. Zam oranları şöyle gerçekleşti:

TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2026 yılı Temmuz ödeme dönemiyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanmaya başladı. Yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerine oluşan farkın ayrıca ödenmesi kararlaştırıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL OLDU

Ocak 2027 emekli zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı. (A Haber)

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK VERİ GELDİ

Öte yandan gözler şimdiden Ocak 2027 döneminde yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,78 arttı. Böylece son altı yılın en düşük Temmuz ayı enflasyon artışı kayıtlara geçti.

Açıklanan bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına esas olacak 6 aylık enflasyon hesabının ilk verisi de kesinleşmiş oldu. Nihai zam oranı ise ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.