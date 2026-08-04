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En düşük emekli aylığı fark ödemesinde tarih netleşti! Kimler ödeme alacak?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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En düşük emekli aylığı fark ödemesinde tarih netleşti! Kimler ödeme alacak?

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin tarihi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farkların 7 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren fark ödemelerine ilişkin takvim açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz 2026 ödeme dönemine ait aylık farklarının 7 Ağustos 2026 Cuma günü ödeneceğini bildirdi.

EMEKLİYE ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. (X)Zam farkı ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. (X)

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından paylaşılan bilgiye göre, en düşük emekli aylığının artırılması nedeniyle oluşan aylık fark ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek. Ödemeler, 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu ödeme, temmuz döneminde yürürlüğe giren yeni en düşük emekli aylığı tutarı ile daha önce ödenen tutar arasındaki farkı kapsıyor.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

Temmuz dönemine ait maaş farkları tek seferde ödenecek. (AA)Temmuz dönemine ait maaş farkları tek seferde ödenecek. (AA)

ZAM FARKLARI TEK SEFERDE YATIRILACAK

Düzenleme kapsamında oluşan fark tutarları, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla tek seferde yatırılacak. Hak sahiplerinin ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmayacak.

SGK'nın açıkladığı ödeme takvimiyle birlikte, en düşük emekli aylığına ilişkin zam farklarının ödeme tarihi de kesinleşmiş oldu. Emekliler, 7 Ağustos'tan itibaren fark ödemelerini hesaplarından çekebilecek.

Zam farkı ödemeleri milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. (AA)Zam farkı ödemeleri milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. (AA)

KİMLER FARK ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

Fark ödemesinden;

  • En düşük emekli aylığı uygulaması kapsamında bulunan hak sahipleri,
  • Temmuz dönemi artışından etkilenen emekliler,
  • Yeni taban aylık nedeniyle ödeme farkı oluşan kişiler

yararlanabilecek.

Fark ödemeleri en düşük aylık düzenlemesi kapsamında yapılacak. (AA)Fark ödemeleri en düşük aylık düzenlemesi kapsamında yapılacak. (AA)

TEMMUZDA EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Temmuz ayı itibarıyla memurlar ve emekliler için yeni maaş artışları yürürlüğe girdi. Zam oranları şöyle gerçekleşti:

Hak sahibi Zam oranı
Memurlar ve 4C'li memur emeklileri %13,52
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17,76

En düşük emekli aylığı düzenlemesi Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. (AA)En düşük emekli aylığı düzenlemesi Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. (AA)

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL OLDU

2026 yılı Temmuz ödeme dönemiyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanmaya başladı. Yeni tutarın yürürlüğe girmesiyle birlikte hak sahiplerine oluşan farkın ayrıca ödenmesi kararlaştırıldı.

Ocak 2027 emekli zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı. (A Haber)Ocak 2027 emekli zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı. (A Haber)

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK VERİ GELDİ

Öte yandan gözler şimdiden Ocak 2027 döneminde yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,78 arttı. Böylece son altı yılın en düşük Temmuz ayı enflasyon artışı kayıtlara geçti.

Açıklanan bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammına esas olacak 6 aylık enflasyon hesabının ilk verisi de kesinleşmiş oldu. Nihai zam oranı ise ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

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