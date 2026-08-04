En düşük emekli aylığı fark ödemesinde tarih netleşti! Kimler ödeme alacak?
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin tarihi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farkların 7 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekliyi ilgilendiren fark ödemelerine ilişkin takvim açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz 2026 ödeme dönemine ait aylık farklarının 7 Ağustos 2026 Cuma günü ödeneceğini bildirdi.
FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SGK tarafından paylaşılan bilgiye göre, en düşük emekli aylığının artırılması nedeniyle oluşan aylık fark ödemeleri tek seferde gerçekleştirilecek. Ödemeler, 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu ödeme, temmuz döneminde yürürlüğe giren yeni en düşük emekli aylığı tutarı ile daha önce ödenen tutar arasındaki farkı kapsıyor.
Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."
ZAM FARKLARI TEK SEFERDE YATIRILACAK
Düzenleme kapsamında oluşan fark tutarları, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla tek seferde yatırılacak. Hak sahiplerinin ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmayacak.
SGK'nın açıkladığı ödeme takvimiyle birlikte, en düşük emekli aylığına ilişkin zam farklarının ödeme tarihi de kesinleşmiş oldu. Emekliler, 7 Ağustos'tan itibaren fark ödemelerini hesaplarından çekebilecek.