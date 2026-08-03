Türkiye tatili revaçta! En çok turist gönderen ülkeler açıklandı

Türkiye, 2026 yılının ilk yarısında da dünyanın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer almayı sürdürdü. Açıklanan resmi verilere göre ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı milyonları aşarken, en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında zirve değişmedi. Listenin ilk üç sırasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık yer aldı.

Bakan Ersoy, ikinci çeyrek turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

BAKAN ERSOY VERİLERİ AÇIKLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırladığını, aynı dönemde turizm gelirinin ise 25 milyar 746 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy'un paylaştığı verilere göre ziyaretçi başına elde edilen gelir de yükselişini sürdürdü. Ortalama kalış süresi 10,01 geceye, kişi başına gecelik harcama ise 109 dolara çıktı.