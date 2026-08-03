Türkiye tatili revaçta! En çok turist gönderen ülkeler açıklandı
Türkiye, 2026'nın ilk altı ayında turizmde güçlü performansını sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre en fazla ziyaretçi yine Rusya Federasyonu'ndan geldi. Peki ilk üçte hangi ülkeler yer aldı? İşte milyonlarca turisti Türkiye'ye taşıyan ülkeler ve dikkat çeken veriler...
Türkiye, 2026 yılının ilk yarısında da dünyanın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer almayı sürdürdü. Açıklanan resmi verilere göre ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı milyonları aşarken, en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında zirve değişmedi. Listenin ilk üç sırasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık yer aldı.
BAKAN ERSOY VERİLERİ AÇIKLADI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırladığını, aynı dönemde turizm gelirinin ise 25 milyar 746 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Bakan Ersoy'un paylaştığı verilere göre ziyaretçi başına elde edilen gelir de yükselişini sürdürdü. Ortalama kalış süresi 10,01 geceye, kişi başına gecelik harcama ise 109 dolara çıktı.
RUSYA FEDERASYONU LİDERLİĞİ BIRAKMADI
Yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke yine Rusya Federasyonu oldu.
Resmi verilere göre ocak-haziran döneminde 2 milyon 650 bin Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Özellikle Antalya başta olmak üzere Akdeniz destinasyonlarına yönelik yoğun talep, Rusya pazarının Türkiye turizmi açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.