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Türkiye tatili revaçta! En çok turist gönderen ülkeler açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye tatili revaçta! En çok turist gönderen ülkeler açıklandı

Türkiye, 2026'nın ilk altı ayında turizmde güçlü performansını sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre en fazla ziyaretçi yine Rusya Federasyonu'ndan geldi. Peki ilk üçte hangi ülkeler yer aldı? İşte milyonlarca turisti Türkiye'ye taşıyan ülkeler ve dikkat çeken veriler...

Türkiye, 2026 yılının ilk yarısında da dünyanın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer almayı sürdürdü. Açıklanan resmi verilere göre ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı milyonları aşarken, en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında zirve değişmedi. Listenin ilk üç sırasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık yer aldı.

Bakan Ersoy, ikinci çeyrek turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Bakan Ersoy, ikinci çeyrek turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

BAKAN ERSOY VERİLERİ AÇIKLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırladığını, aynı dönemde turizm gelirinin ise 25 milyar 746 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy'un paylaştığı verilere göre ziyaretçi başına elde edilen gelir de yükselişini sürdürdü. Ortalama kalış süresi 10,01 geceye, kişi başına gecelik harcama ise 109 dolara çıktı.

Rusya, 2026'nın ilk yarısında da en fazla turist gönderen ülke oldu.Rusya, 2026'nın ilk yarısında da en fazla turist gönderen ülke oldu.

RUSYA FEDERASYONU LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Yılın ilk altı aylık döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke yine Rusya Federasyonu oldu.

Resmi verilere göre ocak-haziran döneminde 2 milyon 650 bin Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti. Özellikle Antalya başta olmak üzere Akdeniz destinasyonlarına yönelik yoğun talep, Rusya pazarının Türkiye turizmi açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

Almanya, 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.Almanya, 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

ALMANYA İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Listenin ikinci sırasında ise Almanya yer aldı. İlk altı ayda 2 milyon 440 bin Alman turist Türkiye'de tatil yaptı. Uzun yıllardır Türkiye'nin en güçlü turizm pazarlarından biri olan Almanya, istikrarlı ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti.

Birleşik Krallık, 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle ilk üçte kaldı.Birleşik Krallık, 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle ilk üçte kaldı.

BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTE KALMAYA DEVAM ETTİ

Türkiye'ye en fazla turist gönderen üçüncü ülke ise Birleşik Krallık oldu. Ocak-haziran döneminde 1 milyon 580 bin İngiliz turist Türkiye'yi tercih etti. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik ilginin artmasıyla birlikte İngiltere pazarı büyümesini sürdürdü.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER HANGİLERİ?

Sıra Ülke Ziyaretçi Sayısı
1 Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin
2 Almanya 2 milyon 440 bin
3 Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin

Turizm verileri, ziyaretçi sayısındaki artışın sürdüğünü gösterdi.Turizm verileri, ziyaretçi sayısındaki artışın sürdüğünü gösterdi.

TURİZM GELİRLERİ DE YÜKSELDİ

Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre Türkiye, ziyaretçi sayısındaki artışı ekonomik kazanca da yansıttı.

Yılın ilk altı ayında elde edilen 25 milyar 746 milyon dolarlık turizm geliri, sektörün güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Ortalama konaklama süresinin 10 günü aşması ve ziyaretçi başına harcamanın yükselmesi, turizmde nitelikli büyüme hedefinin devam ettiğine işaret etti.

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