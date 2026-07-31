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Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2026 yılının ilk yarısında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırladığını, turizm gelirinin ise 25 milyar 746 milyon dolar olduğunu açıkladı. Kişi başı gecelik harcama 109 dolara, ortalama kalış süresi 10,01 geceye yükseldi.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara rağmen güçlü görünümünü korudu. Yılın ilk altı ayında turizm geliri 25,7 milyar dolar oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, krizlere karşı geliştirilen politikaların sektörü daha dirençli hâle getirdiğini söyledi. Ersoy, turizme finansman ve istihdam alanlarında toplam 66 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

TÜRKİYE TURİZMİ KÜRESEL DALGALANMALARA KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 1

Yılın ilk yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-ABD hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava trafiğini ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu vurgulayan Ersoy, son yıllarda hayata geçirilen politikalar sayesinde sektörün çok daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 2

TURİZM GELİRİ 25,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre Türkiye, yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri ise 25 milyar 746 milyon dolarla geçen yılın seviyesini korudu.

Kişi başı gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara yükseldi. Bu tutar yabancı ziyaretçilerde 122 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların kişi başı gecelik harcaması da 70 dolardan 75 dolara çıktı.

Ortalama kalış süresi 9,96 geceden 10,01 geceye yükselirken, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 3

TURİZM SEKTÖRÜNE 66 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Ersoy, turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi kapsamında 60 milyar liralık kredi imkânı sağlandığını hatırlattı.

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılının mayıs-aralık dönemini kapsayan yeni bir destek modeli oluşturuldu. Model kapsamında sigortalı başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği verilirken sektör için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Konaklama vergisi oranının yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildiğini belirten Ersoy, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle Türk turizminin küresel gelişmeler karşısında yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 4

TÜRKİYE TURİZMİ KRİZLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada jeopolitik risklerin her zaman var olduğuna dikkat çeken Ersoy, 2018 yılından itibaren sektörü krizlere karşı daha dayanıklı hâle getirecek adımlar attıklarını belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulması, turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen tanıtım faaliyetleri bu stratejinin temelini oluşturdu.

Savaşın başladığı ilk andan itibaren sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde hareket ettiklerini anlatan Ersoy, tanıtım, pazarlama ve kapasite planlarının hızla güncellendiğini söyledi.

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 5

Ersoy, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada krizler dün de vardı, bugün de var. Biz sektörümüzü bu gerçekliğe göre hazırladık. Gelişmeleri doğru okuyup ihtiyaç duyulan adımları zamanında atarak süreci başarıyla yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİ VE GÜÇLÜ DESTİNASYON KİMLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK"

Türkiye'nin güvenli ve güçlü destinasyon kimliğini uluslararası alanda daha da pekiştirdiğini vurgulayan Ersoy, TGA aracılığıyla hazırlanan mini dizilerin 5 milyarı aşkın izlenmeye ulaştığını açıkladı.

Ersoy, yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası sanatçıların konserlerine yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağlandığını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi ve Formula 1'in 2027 itibarıyla yeniden İstanbul'a dönecek olması da Türkiye'nin uluslararası organizasyon kabiliyetinin göstergeleri arasında sıralandı.

Bakan Ersoy, "Türkiye, ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu uluslararası organizasyonlarla bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 6

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE POZİTİF BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine ve hizmet kalitesine güvendiklerini belirten Ersoy, sektörün krizler karşısında önemli bir tecrübe kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada attığı barış odaklı adımların taraflarca takdirle karşılandığını ifade eden Ersoy, TGA'nın yoğun tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'ye yönelik güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtti.

Ersoy, bu gelişmelerin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren turizm verilerine pozitif büyüme olarak yansımasını beklediklerini kaydetti.

"SAVAŞIN OLUMSUZ ETKİLERİ SINIRLANDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyrek turizm verilerine ilişkin, "Bu dönemde ziyaretçi sayısı sınırlı gerilerken, kişi başı ortalama harcama geçen yıla göre artış gösterdi. Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından bu yılın ikinci çeyrek turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,2 milyar dolarla 2025 yılı seviyesini koruduğuna işaret eden Şimşek, "Bu dönemde ziyaretçi sayısı sınırlı gerilerken, kişi başı ortalama harcama geçen yıla göre artış gösterdi. Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı. Programımızla sağladığımız yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için turizm sektörünü desteklediklerini, konaklama vergisini yüzde 2'den yüzde 1'e indirdiklerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar lira tutarında ilave finansman imkanı sağladık. Çalışan başına aylık 1270 lira asgari ücret desteği ve Bakanlık işletme belgesine sahip tesislerde çalışanlar için aylık 3 bin 500 lira prim desteği sağlıyoruz. Sağlık, kongre, kültür ve spor turizmi gibi yüksek katma değerli alanları geliştirmeye, turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymaya ve sektörümüzün rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz."

Turizm geliri ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar oldu! Bakan Ersoy: Türkiye ateş çemberine rağmen istikrarını korudu - 7

ÖNE ÇIKAN VERİLER

  • Ziyaretçi sayısı: 25 milyon 759 bin
  • Turizm geliri: 25 milyar 746 milyon dolar
  • Kişi başı gecelik harcama: 109 dolar
  • Yabancı ziyaretçilerin gecelik harcaması: 122 dolar
  • Yurt dışı ikametli vatandaşların gecelik harcaması: 75 dolar
  • Ortalama kalış süresi: 10,01 gece
  • Sektöre sağlanan toplam destek: 66 milyar lira
  • En fazla ziyaretçi gönderen ülkeler: Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık

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