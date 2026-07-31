Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye turizmi küresel dalgalanmalara rağmen güçlü görünümünü korudu. Yılın ilk altı ayında turizm geliri 25,7 milyar dolar oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, krizlere karşı geliştirilen politikaların sektörü daha dirençli hâle getirdiğini söyledi. Ersoy, turizme finansman ve istihdam alanlarında toplam 66 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

Türkiye'nin krizleri doğru yöneterek turizmde güçlü performansını koruduğunu vurgulayan Ersoy, son yıllarda hayata geçirilen politikalar sayesinde sektörün çok daha dirençli bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Yılın ilk yarısında küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-ABD hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat talebini, hava trafiğini ve rezervasyon süreçlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

TURİZM GELİRİ 25,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre Türkiye, yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırladı. Turizm geliri ise 25 milyar 746 milyon dolarla geçen yılın seviyesini korudu.

Kişi başı gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara yükseldi. Bu tutar yabancı ziyaretçilerde 122 dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların kişi başı gecelik harcaması da 70 dolardan 75 dolara çıktı.

Ortalama kalış süresi 9,96 geceden 10,01 geceye yükselirken, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.