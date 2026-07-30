İşsizlik rakamları açıklandı: Bir önceki aya göre 0,5 puan azalış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32 kaydedildi. İş gücü, bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,2 kaydedildi.