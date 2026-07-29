Kıymetli madenlerde yeni dönem: Fiziki varlıklar Borsa İstanbul'da işlem görecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 29 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle kıymetli madenlerin dijital ortamda işlem görmesine yönelik yeni dönem başladı.

KIYMETLİ MADENLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILABİLECEK

Tebliğle birebir fiziki karşılığı Darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanan belirli bir saflık derecesinde ve ağırlıkta işlenmemiş kıymetli madenlerin borsada işlem görmesine yönelik esaslar belirlendi.

Buna göre kıymetli madenler, Borsa İstanbul üyeleri arasında transferine imkan sağlayan dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip bir sistem üzerinden sermaye piyasası aracı veya sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sağlayan kripto varlık ya da platformlarda işlem gören kripto varlık olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık niteliğindeki dijital kıymetli madene merkezi takas kuruluşları tarafından dönüştürülebilecek. Bunların borsada işlem görmesi için Bakanlığın uygun görüşü alınacak.

Bu düzenlemenin uygulanması ve kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa İstanbul tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenecek.

Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla halihazırda gayri maddi varlık niteliğindeki dijital kıymetli madenlere dönüştürülmüş olan varlıkların da borsada işlem görebilmesi için Bakanlığın uygun görüşü aranacak.