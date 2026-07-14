İhracat yılın ilk yarısında 136 milyar doları aştı! 50 ilde dikkat çeken yükseliş

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran dönemine yönelik ihracat verilerini paylaştı. Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara yükselirken, 50 il ihracatını artırdı, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısına dair ihracat verilerini açıkladı. Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış göstererek 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. İlk altı ayda 50 il ihracatını artırırken, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

136 MİLYAR 59 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI Ticaret Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.