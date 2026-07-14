İhracat yılın ilk yarısında 136 milyar doları aştı! 50 ilde dikkat çeken yükseliş
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran dönemine yönelik ihracat verilerini paylaştı. Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara yükselirken, 50 il ihracatını artırdı, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısına dair ihracat verilerini açıkladı. Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış göstererek 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı.
İlk altı ayda 50 il ihracatını artırırken, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
136 MİLYAR 59 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTI
Ticaret Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
50 İL İHRACATINI ARTIRDI
Bakanlığın paylaştığı verilere göre 2026 yılının ilk altı ayında 50 il ihracatını artırırken, 21 il ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.
Bakanlık, söz konusu tablonun ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.