Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Giriş Tarihi:
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini sabit bıraktı.
Son toplantısında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artıran Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz toplantısında politika faizini yüzde 2,25 oranında sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası politika faizi olan mevduat faizini yüzde 2,25 oranında sabit tuttu. Banka'nın refinansman faizi yüzde 2,40'ta, marjinal fonlama faizi ise yüzde 2,65'te bırakıldı.
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