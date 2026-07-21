8 milyon araçtan yüzde 20'si ağır kusurlu çıktı!

Araç muayene istasyonlarındaki yoğunluğun ardından ortaya çıkan veriler, trafikteki riskin boyutunu gözler önüne serdi. Verileri değerlendiren Uluslararası Yol Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, "Bakanlığımız açıkladı ki ilk altı ayda yaklaşık 8 milyon aracın muayenesi sonuçlarına göre yüzde 20 oranındaki araç ağır kusurlu tespit edildi, bu oran gerçekten çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ağır kusurların içeriğine de değinerek, "Teknik bakımları eksik olan, fren balataları bitmiş, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar ağır kusurlu sayılıyor" sözleriyle tehlikenin altını çizdi.