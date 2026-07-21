8 milyon araçtan yüzde 20'si ağır kusurlu çıktı!
Türkiye'de yılın ilk 6 ayında araç muayene istasyonlarına giden 8 milyon aracın çarpıcı karnesi açıklandı. Muayene edilen araçlardan sadece 400 bini kusursuz geçerken, 1,5 milyonu aşkın aracın 'ağır kusurlu' olduğu tespit edildi. Uluslararası Yol Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz A Haber canlı yayınında yollardaki bu büyük tehlikeye dikkat çekerek kaza risklerine karşı hayati uyarılarda bulundu.
Araç muayene istasyonlarındaki yoğunluğun ardından ortaya çıkan veriler, trafikteki riskin boyutunu gözler önüne serdi. Verileri değerlendiren Uluslararası Yol Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, "Bakanlığımız açıkladı ki ilk altı ayda yaklaşık 8 milyon aracın muayenesi sonuçlarına göre yüzde 20 oranındaki araç ağır kusurlu tespit edildi, bu oran gerçekten çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, ağır kusurların içeriğine de değinerek, "Teknik bakımları eksik olan, fren balataları bitmiş, aydınlatma problemi yaşayan veya güvenlik açısından pek çok problemi olan araçlar ağır kusurlu sayılıyor" sözleriyle tehlikenin altını çizdi.
"FRENİM TUTMADI" BAHANESİNE TEKNİK ENGEL
Kazaların ardından sürücülerin genellikle suçu araca attığını ancak gerçeklerin çok farklı olduğunu belirten Korkmaz, "Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda taşıt kusuru aslında yüzde 1'in altındadır; kazaların yüzde 90'ı sürücü kaynaklıdır ancak pek çok sürücü 'frenler tutmadı' diyerek bahane uyduruyor" dedi.
Yapılan teknik analizlerin gerçeği ortaya çıkardığını vurgulayan Korkmaz, "Biz inceleme yaptığımızda araçta problem olmadığını, kazanın tamamen sürücü hatasından kaynaklandığını buluyoruz ancak muayeneler sayesinde engellenen 100 bin kaza haberi de teknik bakımın ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor" açıklamasında bulundu.
TİCARİ ARAÇLAR İÇİN "AYLIK BAKIM" ÇAĞRISI
Araçların kullanım amacına göre denetim sıklığının değiştiğini hatırlatan Tülay Korkmaz, "Bireysel araçlar iki yılda bir, ticari araçlar ise her sene muayeneye girmek zorunda ancak bu bazen yeterli kalmıyor" ifadelerini kullandı. Özellikle yüksek kilometre yapan araçlara dikkat çeken Korkmaz, "Şehirler arası yolcu otobüsleri ve şehir içi toplu taşıma araçlarının muayene haricinde her ay düzenli bakımdan geçmesi gerekiyor, çünkü kilometre arttıkça teknik problemler de artıyor" diyerek periyodik kontrollerin önemini bir kez daha hatırlattı.