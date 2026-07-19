Engelli araç ithal işlemlerinde randevu dönemi
Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline ilişkin komisyon başvurularında kullanılacak randevu sistemini devreye alıyor. Eylül 2026 itibarıyla kullanılacak uygulamayla başvurular e-Devlet'teki Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) üzerinden randevulu olarak yürütülecek, her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanacak.
Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithaline yönelik başvurular için geliştirilen randevu sisteminin Eylül 2026 itibarıyla kullanılacağını duyurdu.
Bakanlığın 19 Temmuz 2026 Pazar günü resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, planlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla dijitalleşme odaklı uygulamaların geliştirilmeye devam edildiği belirtildi.
EYLÜL 2026'DA KULLANIMA SUNULACAK
İlgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda engelli komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelerle ilgili başvuruların e-Devlet üzerinden sunulan EAİS aracılığıyla alındığı ifade edildi.
Açıklamada, başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin eylül itibarıyla kullanılacağına dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:
HER BAŞVURU İÇİN 10 DAKİKALIK DEĞERLENDİRME SÜRESİ
"Yeni uygulama ile birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecek. Her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlanmış olup, başvuru sahibi engelli vatandaşlarımız kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılım sağlayabilecek.
Randevu sistemi sayesinde komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesi, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerinin azaltılması hedeflenmektedir.
Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeye ve hizmet kalitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."