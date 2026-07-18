İkinci el araçlarda satışlar düştü! İlan süreleri 20 günü aştı
Otomotiv sektöründe, geçen yıla oranla dengeleri tamamen değiştiren bir dönem yaşanıyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında uzun süredir hissedilen durgunluk, resmi rakamlara da net bir şekilde yansıdı. Sektör temsilcileri pazarda yüzde 8’lik bir daralma yaşandığını belirtirken, ilan verilen araçların satılma ve bekleme süresi 20 günün üzerine çıktı. Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e açıklamalarda bulundu.
İkinci el piyasasındaki yavaşlamanın nedenlerini sıralayan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, küresel olayların yerel pazara yansımasına dikkat çekerek, "Özellikle Ortadoğu'daki savaş ve Rusya-Ukrayna savaşı aslında jeopolitik olarak bizleri etkiliyor; bir de altındaki o sert hareketler, müşterilerin yüksek fiyattan altın alıp fiyatlar çok oynak olduğu için bozduramaması sıkıntılar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.
Karacabey ayrıca, yaz mevsimi ve tatil planlarının da İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki piyasayı durgunlaştırdığını belirtti.
"GERÇEK SATICILAR" KALDI
Piyasadaki ilan kirliliğinin önüne geçilmesi için atılan adımları değerlendiren Karacabey, yeni sistemin etkilerini, "Önceden herkes her araca ilan verebiliyordu ve piyasada çok fazla ilan vardı; şu an Ticaret Bakanlığımızın e-Devlet üzerinden yetki verme şartı getirmesiyle piyasa temizlendi ve sadece gerçek oyuncular, gerçek satıcılar kaldı" sözleriyle aktardı.
"DOĞRU FİYATLA ÇIKAN ARAÇ HIZLI SATILIYOR"
İlan sürelerinin uzamasının en büyük nedeninin yanlış fiyat politikası olduğunu vurgulayan uzman isim, "Aracın kilometre ve hasar durumu gibi argümanlar eklendiğinde fiyatlar yüksek yazıldıysa satış süreci gecikiyor; ancak doğru fiyatla çıkıldığında araç hızlı şekilde satılıyor" dedi.
Karacabey, ilanların artık eskisi gibi kısa sürede sonuçlanmadığını, bekleme süresinin 20 günü geçtiğini hatırlattı.
SIFIR ARAÇ İLE İKİNCİ EL ARASINDAKİ MAKAS DARALDI
Tüketicinin satın alma alışkanlıklarındaki değişime değinen Karacabey, sıfır otomobil kampanyalarının ikinci eli baskıladığını belirterek, "Sıfırla ikinci el arasında fiyat farkı anlamında çok büyük farklar kalmadığı için müşterilerimiz artık sıfıra yöneliyor; fiyat farkı az olunca ikinci el yerine sıfıra gitmeleri bizleri de etkiliyor" ifadelerini kullandı.