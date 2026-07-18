İkinci el araçlarda satışlar düştü! İlan süreleri 20 günü aştı

İkinci el piyasasındaki yavaşlamanın nedenlerini sıralayan Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, küresel olayların yerel pazara yansımasına dikkat çekerek, "Özellikle Ortadoğu'daki savaş ve Rusya-Ukrayna savaşı aslında jeopolitik olarak bizleri etkiliyor; bir de altındaki o sert hareketler, müşterilerin yüksek fiyattan altın alıp fiyatlar çok oynak olduğu için bozduramaması sıkıntılar yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Karacabey ayrıca, yaz mevsimi ve tatil planlarının da İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki piyasayı durgunlaştırdığını belirtti.