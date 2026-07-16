ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, altın piyasasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Enflasyondaki gerilemenin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilirken, petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilim ve yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı piyasaların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, piyasa beklentisinin üzerinde bir sonuç beklenmesine rağmen enflasyonun daha düşük gerçekleştiğini belirterek, "Veri piyasalara kısa süreli bir rahatlama getirdi." dedi. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de beklentilerin altında kalmasının ilk etapta olumlu karşılandığını ifade eden Memiş, buna rağmen küresel risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

A Haber muhabiri Ersan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, haftanın en kritik gündemlerinden birinin ABD enflasyon verileri olduğunu söyledi.

(Fotoğraf: A Haber)

PETROL VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI BASKILIYOR

İslam Memiş'e göre altın fiyatları yalnızca enflasyon verileriyle şekillenmiyor. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve ABD-İran hattındaki gelişmeler de piyasalarda belirsizliği artırıyor. Memiş, "Piyasada adeta asansör gibi bir görünüm var. Bir gün yükselen, ertesi gün düşen bir tablo görüyoruz." sözleriyle mevcut oynaklığı özetledi.

Petrol fiyatlarında 89 dolar seviyesinin psikolojik direnç olarak öne çıktığını belirten Memiş, fiyatların 86 dolar civarında seyretmesine rağmen hala yüksek seviyelerde bulunduğunu söyledi. Bu durumun altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü dile getirdi.