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İslam Memiş altın piyasasını değerlendirdi: Kısa vadede baskı sürüyor, gözler 29 Temmuz Fed kararında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İslam Memiş altın piyasasını değerlendirdi: Kısa vadede baskı sürüyor, gözler 29 Temmuz Fed kararında

Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 3.980 dolar desteği ile 4.200 dolar direncine dikkat çekti. Gram altında kısa vadeli dalgalanmanın sürebileceğini belirten Memiş, uzun vadeli güvenli liman görünümünün korunduğunu söyledi.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, altın piyasasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Enflasyondaki gerilemenin altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilirken, petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilim ve yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı piyasaların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ABD ENFLASYONU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

A Haber muhabiri Ersan Karaca'nın sorularını yanıtlayan Finans Analisti İslam Memiş, haftanın en kritik gündemlerinden birinin ABD enflasyon verileri olduğunu söyledi.

Memiş, piyasa beklentisinin üzerinde bir sonuç beklenmesine rağmen enflasyonun daha düşük gerçekleştiğini belirterek, "Veri piyasalara kısa süreli bir rahatlama getirdi." dedi. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) de beklentilerin altında kalmasının ilk etapta olumlu karşılandığını ifade eden Memiş, buna rağmen küresel risklerin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

ABD'DEKİ ENFLASYON ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

PETROL VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI BASKILIYOR

İslam Memiş'e göre altın fiyatları yalnızca enflasyon verileriyle şekillenmiyor. Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve ABD-İran hattındaki gelişmeler de piyasalarda belirsizliği artırıyor. Memiş, "Piyasada adeta asansör gibi bir görünüm var. Bir gün yükselen, ertesi gün düşen bir tablo görüyoruz." sözleriyle mevcut oynaklığı özetledi.

Petrol fiyatlarında 89 dolar seviyesinin psikolojik direnç olarak öne çıktığını belirten Memiş, fiyatların 86 dolar civarında seyretmesine rağmen hala yüksek seviyelerde bulunduğunu söyledi. Bu durumun altın ve gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

İslam Memiş, ons altın ve gram altın için yatırımcıların yakından takip etmesi gereken seviyeleri şöyle sıraladı:

Ons altın: 4.000 dolar seviyesinde tutunma çabasını sürdürüyor. 3.980 dolar seviyesi destek, 4.200 dolar ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Gram altın: Dün 6.200 liraya kadar yükselen gram altın, daha sonra 6.110 lira seviyelerine geriledi. Memiş, kısa vadede fiyatlardaki dalgalanmanın devam edebileceğini belirtiyor.

Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, savaş riski ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasadaki oynaklığı artırabileceğini söyledi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

"ALTIN GÜVENLİ LİMAN GÖMLEĞİNİ ÇIKARMAZ"

Kısa vadede baskının devam ettiğini belirten Memiş, uzun vadeli görünüm konusunda ise iyimser olduğunu ifade etti. "Altın güvenli liman gömleğini çıkarmaz. Uzun vadede güvenli liman olmayı sürdürüyor." diyen Memiş, bu görüşünü merkez bankalarının altın alımlarıyla destekledi.

Çin, Rusya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkenin altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirten Memiş, fiziki altına olan talebin de güçlü kaldığını söyledi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GÖZLER 29 TEMMUZ'DAKİ FED TOPLANTISINDA

Piyasaların şimdi ABD Merkez Bankası'nın 29 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararına odaklandığını belirten Memiş, kararın altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

Faiz kararının ardından piyasalarda yeni bir fiyatlama sürecinin başlayabileceğini kaydeden Memiş, yatırımcıların bu dönemde ani hareketlere karşı temkinli davranmasının önem taşıdığını vurguladı.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

"SAVAŞ SÜRDÜKÇE OYNAKLIK DA SÜRECEK"

Jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, savaş ortamı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki hareketliliği artırdığını söyledi. Bu süreçte yatırımcıların özellikle petrol fiyatlarını ve İran kaynaklı gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini kaydetti.

"Savaş devam ettikçe ve Trump'ın söylemleri sürdükçe altındaki oynaklık da devam edecek."

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

2026 İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak bu dönemin "paradan para kazanma yılı" olmayacağını söyledi. "2026 yılı bir dönüşüm yılı olacak." değerlendirmesinde bulunan Memiş, buna rağmen merkez bankalarının altın toplamayı sürdürdüğünü, yatırımcıların ise fiziki altın almaya devam ettiğini belirtti.

Mevcut tabloda satış eğiliminden çok alım yönlü bir yaklaşımın öne çıktığını ifade eden Memiş, gram altının çok daha yüksek seviyelere ulaşması halinde konut veya otomobil alacak yatırımcıların satış tarafına geçebileceğini söyledi.

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