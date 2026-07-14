Bakan Şimşek: İmalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek programına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, imalat sanayine 250 milyar liralık yeni kredi desteği sağlanacağını, devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

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250 MİLYAR LİRALIK YENİ KREDİ DESTEĞİ

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan tarafından açıklanan paketin reel sektörün finansmana erişimini güçlendireceğini belirtti.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı. Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz."

TOPLAM FİNANSMAN 1 TRİLYON LİRAYA ULAŞIYOR

Şimşek, yeni paketle birlikte devam eden programların da katkısıyla yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman imkanı sunulacağını belirtti.

Bakan Şimşek, "Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.