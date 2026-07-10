Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. İhracat ve ithalat birim değer endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 yükselirken, ihracat miktar endeksi yüzde 20,8, ithalat miktar endeksi ise yüzde 21,8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat ve ithalat birim değer endekslerinde yıllık bazda yüzde 14,2'lik artış kaydedilirken, miktar endekslerinde ise düşüş görüldü.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 14,2 ARTTI

TÜİK verilerine göre ihracat birim değer endeksi, Mayıs 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde;

Gıda, içecek ve tütünde %8,8

Ham maddelerde (yakıt hariç) %11,3

Yakıtlarda %52,5

İmalat sanayisinde (gıda, içecek ve tütün hariç) %12

artış gerçekleşti.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ DE YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi de mayısta yıllık bazda yüzde 14,2 artış gösterdi.

Alt kalemlerde;

Gıda, içecek ve tütünde %2,4 azalış

Yakıtlarda %49 artış

Ham maddelerde (yakıt hariç) %4,3 artış

İmalat sanayisinde (gıda, içecek ve tütün hariç) %6,4 artış

kaydedildi.

İHRACAT VE İTHALAT MİKTARINDA DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre ihracat miktar endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 geriledi.

Bu dönemde;

Gıda, içecek ve tütünde %16

Ham maddelerde (yakıt hariç) %19,9

Yakıtlarda %20,6

İmalat sanayisinde (gıda, içecek ve tütün hariç) %21,4

azalış yaşandı.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 21,8 düştü.

Endekste;

Gıda, içecek ve tütünde %6,2

Ham maddelerde (yakıt hariç) %6,9

Yakıtlarda %3,8

İmalat sanayisinde (gıda, içecek ve tütün hariç) %23,1

oranında gerileme kaydedildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi nisandaki 146 seviyesinden mayısta yüzde 1,2 artarak 147,7'ye yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, Mayıs 2025'te 163,2 iken Mayıs 2026'da yüzde 5,5 azalışla 154,1 olarak hesaplandı.

İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride nisandaki 123,4 seviyesinden mayısta yüzde 6 düşerek 116'ya geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre endeks, geçen yılın mayıs ayındaki 133,8 seviyesinden bu yıl yüzde 10 azalarak 120,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİNDE SINIRLI ARTIŞ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Mayıs 2025'teki 89,5 seviyesinden 89,6'ya yükseldi. Böylece dış ticaret haddinde yıllık bazda 0,1 puanlık artış gerçekleşti.