NATO Zirvesi anısına özel pul ve ilk gün zarfı tedavülde! PTT satışa sundu
PTT AŞ, Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan özel anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. Ürünler PTT iş yerleri ile filateli.gov.tr üzerinden satışa çıkarılırken, Ankara Ulus PTT Müdürlüğü'nde zirveye özel ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.
PTT AŞ, Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan özel anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait filateli.gov.tr internet adresi üzerinden satışa çıkarıldı.
İLK GÜN DAMGASI KULLANILMAYA BAŞLANDI
Ürünlerin satışa sunulmasıyla birlikte Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.
PTT'DEN RESMİ AÇIKLAMA
PTT AŞ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PTT AŞ tarafından '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı 7 Temmuz 2026 tarihinde tedavüle sunuldu. PTT AŞ, 7 Temmuz 2026 tarihinde '2026 NATO Zirvesi' konulu 45 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 TL bedelli ilk gün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu. Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde '2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA' ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı."