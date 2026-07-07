NATO Zirvesi anısına özel pul ve ilk gün zarfı tedavülde! PTT satışa sundu

PTT AŞ, Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan özel anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. Ürünler PTT iş yerleri ile filateli.gov.tr üzerinden satışa çıkarılırken, Ankara Ulus PTT Müdürlüğü'nde zirveye özel ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.

PTT AŞ, Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan özel anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait filateli.gov.tr internet adresi üzerinden satışa çıkarıldı.

İLK GÜN DAMGASI KULLANILMAYA BAŞLANDI

Ürünlerin satışa sunulmasıyla birlikte Ankara'daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullanılmaya başlandı.

PTT'DEN RESMİ AÇIKLAMA

PTT AŞ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: