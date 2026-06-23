TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Ev sahibi olmak isteyenler sahte sitelerle hedef alınıyor

TOKİ, açık satış kampanyalarını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medyada TOKİ logosu kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla kullanıcıların e-Devlet'i taklit eden sitelere yönlendirildiği belirtilirken, kurumun şahsi IBAN numaraları üzerinden kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altı çizildi.