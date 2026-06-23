TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Ev sahibi olmak isteyenler sahte sitelerle hedef alınıyor
TOKİ, açık satış kampanyalarını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medyada TOKİ logosu kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla kullanıcıların e-Devlet'i taklit eden sitelere yönlendirildiği belirtilirken, kurumun şahsi IBAN numaraları üzerinden kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altı çizildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık satış kampanyaları sürecinde bazı sosyal medya platformlarında TOKİ amblemi kullanılarak hazırlanan sahte reklamlarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
E-DEVLET ARAYÜZÜNÜ TAKLİT EDEN SAHTE SİTELERE DİKKAT
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sırasında vatandaşların sahte reklamlar aracılığıyla e-Devlet arayüzünü taklit eden internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.
"TOKİ ŞAHSİ İBAN ÜZERİNDEN KAPARO VEYA İŞLEM ÜCRETİ TALEP ETMİYOR"
Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altı çizildi.
Açıklamada, TOKİ işlemlerine yönelik başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.