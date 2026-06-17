Bakan Bayraktar: Rekabetçi fiyatlarla güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istiyoruz

Bakan Bayraktar, "Türkiye hem rekabetçi fiyatlarla nükleere sahip olmak, bu yatırımları yapmak istiyor hem de aynı zamanda en güvenli teknolojiye sahip olmak istiyor. Nükleer atık yönetimi ve nükleer yakıt tedarikiyle alakalı da daha kapsamlı, daha bütüncül bir yaklaşımla inşallah önümüzdeki ikinci, üçüncü projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Çünkü biz rekabetçi, daha uygun fiyatlı, daha güvenli ama aynı zamanda yerlileşmesi yüksek bir nükleer santrale sahip olmak istiyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımızı ileri götürmek için bugün buradayız.

Kanadalı şirketin Türkiye'deki tedarikçilerle ve ekipman sağlayıcılarla haziran ayı sonunda veya temmuz ayı başında yapacağı toplantının da önem arz ettiğini ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

SOYDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ: "ARKANIZDAYIZ"

Bakan Bayraktar, Romanya'daki temasları çerçevesinde, Köstence'de Yaşayan İş İnsanı ve Soydaşlarla Buluşma programına da katıldı.

Programa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile Köstence Başkonsolosu Asiye Derya Dingiltepe de iştirak etti.

Romanya'da bulunan Türklere seslenen Bakan Bayraktar, "Sizler, burada bu ülkenin gelişiminde, ilerlemesinde ve Türkiye ile olan ikili iş birliğinin daha ileri gitmesi noktasında çok önemli bir yer tutuyorsunuz. Sizin buradaki varlığınız, buradaki faaliyetleriniz ve yaptığınız çalışmalar, Romanya'nın ekonomisine, Romanya'nın ekonomik ve içtimai hayatına çok önemli katkılar yapıyor" dedi.

Soydaşlara destek mesajı da veren Bakan Bayraktar, "Her ne konuda olursa olsun arkanızda olduğumuzu, çok güçlü bir devlet olarak her alanda sizlere destek olduğumuzu ve olacağımızı, devletimizi temsil eden tüm kurumlarımız adına ifade ediyorum" diye konuştu.