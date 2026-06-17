Bakan Bayraktar: Rekabetçi fiyatlarla güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istiyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya’daki Cernavoda Nükleer Güç Santrali’nde Kanada menşeli CANDU reaktör teknolojisini yerinde inceledi. Bayraktar, Türkiye’nin nükleer yatırımlarda rekabetçi fiyat, güvenli teknoloji, atık yönetimi ve yakıt tedarikini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ilerlemek istediğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Romanya Köstence'deki Cernavoda Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Santralde bilgi alan Bakan Bayraktar, burada kullanılan reaktör teknolojisini yerinde inceledi.
TÜRKİYE'NİN NÜKLEER HEDEFİ
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye sahip olma hedefi bulunduğunu ifade etti.
Bakan Bayraktar, "Ülkemizin hem enerji arz güvenliğini teminat altına almak hem de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2053 Net sıfır Emisyon' hedefine ulaşmak için nükleer bizim için olmazsa olmaz bir husus" dedi.
AKKUYU SONRASI KRİTİK SÜREÇ
Akkuyu'da dört nükleer reaktörün inşasının devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, "20 bin megavat hedefine gidebilmek için Türkiye olarak hem Sinop'ta hem de Trakya'da planladığımız santraller var. Bunun yanı sıra küçük modüler reaktörler var. Türkiye şu anda kritik bir süreçte. Biz bu noktada özellikle Akkuyu sonrasında yapacağımız santrallerde teknoloji seçimiyle alakalı, birlikte bu alanda ortaklık yapacağımız, birlikte çalışacağımız teknolojiler ve ülkelerle alakalı çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.
CANDU TEKNOLOJİSİNİ YERİNDE İNCELEDİ
Bu konuda Çin ile uzun yıllardır yürütülen bir müzakere süreci ve bir çalışma olduğunu, Çin'in yanı sıra Güney Kore ile çok yakın zamanda daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, "Kanada'daki nükleer teknolojiyle alakalı da son aylarda özellikle çok yoğunlaşan bir çalışma sürecimiz oldu. Bununla beraber özellikle bu teknolojinin uygulamalarını yerinde görmek adına da bugün ülkemize çok yakın bir mesafede, 'komşumuz' diyebileceğimiz ve çok iyi ilişkilerimizin olduğu Romanya'da CANDU teknolojisiyle kurulmuş iki reaktörü görme fırsatımız oldu" bilgisini verdi.