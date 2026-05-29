Elektrikte 125 bin 410 megavatlık yeni rekor! Bakan Bayraktar: Güneş yıl sonunda zirveye çıkacak

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün nisan sonu itibarıyla 125 bin 410 megavata yükseldiği bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5'ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmı yenilenebilir enerjiden oluştu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.

Elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavatla güneşin payı yüzde 21,3'e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgarın payı ise yüzde 12 olarak kayıtlara geçti.