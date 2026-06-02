Mayısta fiyatı en çok ucuzlayan ürünler belli oldu: Listede motorin ve LPG de var
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 86,49 ile erikte görülürken, en büyük düşüş ise yüzde 60,72 ile sivri biberde yaşandı. Motorin ve LPG de fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Verilere göre, mayıs ayında indekste yer alan 336 ana üründen 223'ünün fiyatı artarken, 44 ürünün fiyatında düşüş görüldü.
MAYISTA EN YÜKSEK ARTIŞ ERİKTE GÖRÜLDÜ
Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,49 ile erik oldu.
Eriği;
- Yüzde 85,64 ile günlük araba kiralama ücreti,
- Yüzde 41,42 ile uçak bileti,
- Yüzde 25,80 ile şehirlerarası otobüs bileti,
- Yüzde 20,80 ile maydanoz,
- Yüzde 18,48 ile bilgisayar ekipmanları,
- Yüzde 17,15 ile deniz ve havuz kıyafetleri,
- Yüzde 13,95 ile kraker
takip etti.
Ayrıca limonda yüzde 11,56, hazır ev yemeklerinde yüzde 10,89, suda yüzde 9,74, kaymakta yüzde 8,95, hazır sütlü tatlılarda yüzde 8,63, sucukta yüzde 8,41, makarnada yüzde 7,98 ve ekmekte yüzde 7,86 oranında fiyat artışı görüldü.
FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN SİVRİ BİBER
Mayıs ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 60,72 ile sivri biber oldu.
Sivri biberi;
- Yüzde 60,55 ile çarliston biber,
- Yüzde 47,53 ile dolmalık biber,
- Yüzde 35,83 ile patlıcan,
- Yüzde 23,89 ile taze fasulye,
- Yüzde 22,95 ile salatalık,
- Yüzde 22,02 ile kabak,
- Yüzde 18,76 ile kıvırcık,
- Yüzde 17,52 ile kayısı,
- Yüzde 15,43 ile domates
izledi.
BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
İTO verilerine göre mayıs ayında fiyatı düşen ürünler arasında akaryakıt da yer aldı.
Fiyat düşüşü;
- Pırasa ve karnabaharda yüzde 13,34,
- Ütüde yüzde 10,87,
- Dizel/motorinde yüzde 6,76,
- Özel televizyon yayın hizmetlerinde yüzde 6,60,
- LPG'de yüzde 2,75
olarak gerçekleşti.
MAYIS AYINDA FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER (TABLO)
|En Çok Ucuzlayan Ürünler
|Düşüş Oranı
|Sivri biber
|%60,72
|Çarliston biber
|%60,55
|Dolmalık biber
|%47,53
|Patlıcan
|%35,83
|Taze fasulye
|%23,89