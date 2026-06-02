Mayısta fiyatı en çok ucuzlayan ürünler belli oldu: Listede motorin ve LPG de var

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Verilere göre, mayıs ayında indekste yer alan 336 ana üründen 223'ünün fiyatı artarken, 44 ürünün fiyatında düşüş görüldü.

MAYISTA EN YÜKSEK ARTIŞ ERİKTE GÖRÜLDÜ

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,49 ile erik oldu.

Eriği;

Yüzde 85,64 ile günlük araba kiralama ücreti,

Yüzde 41,42 ile uçak bileti,

Yüzde 25,80 ile şehirlerarası otobüs bileti,

Yüzde 20,80 ile maydanoz,

Yüzde 18,48 ile bilgisayar ekipmanları,

Yüzde 17,15 ile deniz ve havuz kıyafetleri,

Yüzde 13,95 ile kraker

takip etti.

Ayrıca limonda yüzde 11,56, hazır ev yemeklerinde yüzde 10,89, suda yüzde 9,74, kaymakta yüzde 8,95, hazır sütlü tatlılarda yüzde 8,63, sucukta yüzde 8,41, makarnada yüzde 7,98 ve ekmekte yüzde 7,86 oranında fiyat artışı görüldü.

FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN SİVRİ BİBER

Mayıs ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 60,72 ile sivri biber oldu.

Sivri biberi;

Yüzde 60,55 ile çarliston biber,

Yüzde 47,53 ile dolmalık biber,

Yüzde 35,83 ile patlıcan,

Yüzde 23,89 ile taze fasulye,

Yüzde 22,95 ile salatalık,

Yüzde 22,02 ile kabak,

Yüzde 18,76 ile kıvırcık,

Yüzde 17,52 ile kayısı,

Yüzde 15,43 ile domates

izledi.