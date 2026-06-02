Akaryakıtta üçlü indirim tabelaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar değişti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 2 Haziran 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı.

AKARYAKITTA ÜÇLÜ İNDİRİM

Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 1 lira 90 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. Araç sahipleri pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşmaya başladı.

2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 64,32 → 62,92 TL (1,40 TL indirim)
  • Motorin: 67,05 → 65,27 TL (1,78 TL indirim)
  • LPG: 33,89 → 31,99 TL (1,90 TL indirim)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 64,18 → 62,78 TL (1,40 TL indirim)
  • Motorin: 66,91 → 65,13 TL (1,78 TL indirim)
  • LPG: 33,29 → 31,39 TL (1,90 TL indirim)
ANKARA

  • Benzin: 65,29 → 63,89 TL (1,40 TL indirim)
  • Motorin: 68,16 → 66,39 TL (1,77 TL indirim)
  • LPG: 33,87 → 31,97 TL (1,90 TL indirim)

İZMİR

  • Benzin: 65,57 → 64,17 TL (1,40 TL indirim)
  • Motorin: 68,43 → 66,66 TL (1,77 TL indirim)
  • LPG: 33,69 → 31,79 TL (1,90 TL indirim)
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınıyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki maliyet değişimlerinin tüketiciye etkisini vergi düzenlemeleriyle dengelemeyi amaçlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Sistemde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükseldiği dönemlerde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilerek pompa fiyatlarındaki artışın sınırlandırılması hedefleniyor.

Akaryakıt fiyatları;

  • Ürün fiyatı
  • Toptancı, dağıtıcı ve bayi marjları
  • EPDK gelir payı
  • Vergiler

olmak üzere farklı kalemlerden oluşuyor.

Ürün fiyatlarının temel belirleyicileri arasında ise uluslararası petrol fiyatları, rafineri marjları ve döviz kuru yer alıyor.

Son dönemde jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik sonrası 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Eşel Mobil Sistemi yeniden devreye alınmış ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmişti.

AKARYAKITTA GÜNCEL İNDİRİM TABLOSU (2 HAZİRAN 2026)

Yakıt Türü İndirim
Benzin 1,40 TL
Motorin 1,78 TL
LPG 1,90 TL

İSTANBUL'DA GÜNCEL POMPA FİYATLARI (2 HAZİRAN 2026)

Yakıt Türü Avrupa Yakası Anadolu Yakası
Benzin 62,92 TL 62,78 TL
Motorin 65,27 TL 65,13 TL
LPG 31,99 TL 31,39 TL
