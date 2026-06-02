Akaryakıtta üçlü indirim tabelaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar değişti
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Son olarak 2 Haziran 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı. İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı.
AKARYAKITTA ÜÇLÜ İNDİRİM
Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 1 lira 90 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. Araç sahipleri pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşmaya başladı.
2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 64,32 → 62,92 TL (1,40 TL indirim)
- Motorin: 67,05 → 65,27 TL (1,78 TL indirim)
- LPG: 33,89 → 31,99 TL (1,90 TL indirim)
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 64,18 → 62,78 TL (1,40 TL indirim)
- Motorin: 66,91 → 65,13 TL (1,78 TL indirim)
- LPG: 33,29 → 31,39 TL (1,90 TL indirim)
ANKARA
- Benzin: 65,29 → 63,89 TL (1,40 TL indirim)
- Motorin: 68,16 → 66,39 TL (1,77 TL indirim)
- LPG: 33,87 → 31,97 TL (1,90 TL indirim)
İZMİR
- Benzin: 65,57 → 64,17 TL (1,40 TL indirim)
- Motorin: 68,43 → 66,66 TL (1,77 TL indirim)
- LPG: 33,69 → 31,79 TL (1,90 TL indirim)
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru dikkate alınıyor.