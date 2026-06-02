Akaryakıtta üçlü indirim tabelaya yansıdı: Benzin, motorin ve LPG'de fiyatlar değişti

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı.

AKARYAKITTA ÜÇLÜ İNDİRİM

Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 78 kuruş, LPG'nin litre fiyatına ise 1 lira 90 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimlerle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi. Araç sahipleri pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşmaya başladı.