Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyürken, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 9,5 ile en hızlı büyüyen alan oldu. Cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ise 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ ZİRVEDE

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde görüldü. Bu sektörü yüzde 5,2 ile diğer hizmet faaliyetleri, yüzde 4,6 ile tarım, yüzde 3,7 ile ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri izledi. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 büyüdü. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 daralma kaydetti.