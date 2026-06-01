Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyürken, bilgi ve iletişim sektörü yüzde 9,5 ile en hızlı büyüyen alan oldu. Cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ise 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüme kaydetti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.
BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ ZİRVEDE
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde görüldü. Bu sektörü yüzde 5,2 ile diğer hizmet faaliyetleri, yüzde 4,6 ile tarım, yüzde 3,7 ile ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri izledi. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,8 büyüdü. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 daralma kaydetti.
MİLLİ GELİR 17 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI
Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2026 yılının ilk çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüklüğü dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon dolar olarak hesaplandı.
HANEHALKI TÜKETİMİ ARTMAYA DEVAM ETTİ
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,0 artış gösterdi.