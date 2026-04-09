Türkiye rüzgar enerjisinde ilk 5’te: Yüzde 15,5 büyüme ile dünya ortalamasını aştı

Türkiye, 2025 yılında rüzgar enerjisinde küresel ortalamanın üzerinde büyüme kaydetti. 2 bin 142 megavatlık yeni kurulumla toplam kapasite 15 bin megavatı aşarken, büyüme oranı yüzde 15,5'e ulaştı. Bu büyüme, Türkiye'yi dünyanın en büyük 30 rüzgar enerjisi pazarı içinde ortalamanın üzerinde büyüyen sınırlı sayıdaki ülkelerden biri haline getirdi.

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİNDE KÜRESEL ORTALAMAYI AŞTI

Küresel rüzgar enerjisi büyümesi 2025'te yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yüzde 15,5'lik artışı bu seviyenin üzerinde kaldı. Böylece Türkiye, en büyük 30 rüzgar enerjisi pazarı içinde ortalamanın üzerinde büyüyen sınırlı sayıdaki ülkelerden biri oldu.

Küresel rüzgar enerjisi pazarı, tek bir yılda devreye alınan kurulumlarla son beş yılın en dramatik sıçramasını gerçekleştirdi.

KURULU GÜÇ 15 BİN MEGAVATI GEÇTİ

2025'te devreye alınan 2 bin 142 megavatlık yeni kapasiteyle Türkiye'nin toplam rüzgar gücü 15 bin megavatın üzerine çıktı. Bu artış, üretim portföyünde rüzgarın payını genişletti. Aynı dönemde rüzgar ve güneş enerjisi birlikte ilk kez toplam elektrik üretiminin yüzde 20'sini aştı.

En büyük 30 pazar içinde, büyüme hızı küresel ortalamanın üzerinde olan sadece 5 ülke bulunuyor. Türkiye yüzde 15 büyüme ile ilk 5'te yer alıyor.

TÜRKİYE YENİ KURULUMLA DÜNYA SIRALAMASINDA

Küresel ölçekte yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında Çin, Hindistan ve ABD ilk sıralarda yer aldı. 2025 yılında 130 bin megavatlık yeni kurulum gerçekleştiren Çin, toplam yeni kapasitenin büyük bölümünü oluşturdu. Küresel rüzgar enerjisi kapasitesinin yarısından fazlası Çin'de bulunuyor.

Türkiye ise 2 bin 142 megavatlık yeni kapasite ile dünyada yedinci sıraya yerleşti. Bu sıralama, Türkiye'nin küresel pazardaki konumunu ortaya koydu. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması kapsamında, güneş ve rüzgar enerjisinde toplam kurulu gücün 2035 yılına kadar 120 bin megavata yükseltilmesi planlanıyor.

Dünya genelinde 2025'te 169 bin megavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı. Toplam kurulu güç 1 milyon 346 bin megavata ulaştı. Aynı dönemde rüzgar enerjisi yaklaşık 3 bin teravatsaat elektrik üretimiyle küresel talebin yüzde 11'inden fazlasını karşıladı.

YATIRIM YAPAN ÜLKELER ENERJİ KRİZİNDEN DAHA AZ ETKİLENİYOR

Oslo Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Francesco Sassi, AA'ya dünyada düşük karbonlu enerji çözümlerinin uzun süredir desteklendiğini ifade etti.

Son dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran ülkelerin daha avantajlı bir konuma geçtiğini vurgulayan Sassi, bu ülkelerin enerji fiyatlarındaki yükselişten görece daha sınırlı etkilendiğini belirtti. Öte yandan küresel gelişmelerin, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi tedarik zincirlerinde risk oluşturmaya devam ettiğini aktaran Sassi, fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş sürecinin kolay olmadığını söyledi.

Sassi, enerji dönüşümünün yalnızca teknolojik bir mesele olmadığını, ülkelerin politik tercihleri ve uluslararası ilişkileriyle doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizdi. Küresel rekabet ve jeopolitik gerilimlerin gelecekte hangi enerji kaynaklarının öne çıkacağını belirleyeceğini söyledi.