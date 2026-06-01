Tatil planı yapanlara kritik uyarı: Sahte rezervasyon tuzağına düşmemek için bunlara dikkat edin

Yaz tatili planları yapan vatandaşlara sahte rezervasyon dolandırıcılığına karşı kritik uyarılar geldi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, özellikle sosyal medyada yayılan düşük fiyatlı tatil ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, rezervasyon öncesi tesis ve acente bilgilerinin mutlaka doğrulanmasını istedi. Kılıç, otellerde yaz tatili için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SAHTE İNDİRİM VE SON DAKİKA TUZAĞI Özellikle sosyal medyada karşılaşılan "inanılmaz indirim" ve "son dakika fırsatı" gibi tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak sahte internet siteleri üzerinden reklam yaptıklarını söyledi. Kılıç, "Uygun fiyatlı tatil tekliflerinde, bahsi geçen otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin doğruluğunu internet üzerinden mutlaka araştırın. Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun." dedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahte rezervasyon ilanları da arttı (Foto: AA) ETBİS LOGOSUNU MUTLAKA KONTROL EDİN Seyahat acentesinin veya turizm tesisinin resmi kurumlarda kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğini belirten Kılıç, tesislerin yıldız bilgilerinin de resmi kaynaklardan kontrol edilmesini tavsiye etti. Kılıç, "Rezervasyon yapılacak internet sitesinin altında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) logosunun bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Güvenilir sitelerde şirket unvanı, açık adres ve iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Sosyal medya üzerinden kayıt dışı satış yapan hesaplar yerine acentelerin resmi internet siteleri tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı. ÖDEME YAPMADAN ÖNCE BELGELERİ İSTEYİN Paket tur veya konaklama hizmeti satın alınırken tüketicilere detaylı bilgilendirme formu ve sözleşme verilmesinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Kılıç, vatandaşların gerekli belgeleri almadan ödeme yapmaması gerektiğini söyledi. CAYMA HAKKI TÜKETİCİNİN GÜVENCESİ Paket tur satın alan tüketicilerin belirli şartlar altında rezervasyonlarını iptal ederek ücretlerini geri alabileceklerini belirten Kılıç, "Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı tüketicinin en büyük kalkanıdır." dedi. Kılıç, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla başvuru yapılması halinde, vergi ve yasal yükümlülüklerden kaynaklanan zorunlu masraflar dışında ücretin tamamının iade edilebileceğini ifade etti.