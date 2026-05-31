Yavuz’dan Sıfır Atık Festivali’ne davet: Enerjide bağımsızlık ve çevre bilinci aynı çatıda buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın öncülüğünde sürdürülen milli enerji politikaları kapsamında, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nda Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, çevre bilincinin yanı sıra Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonunu da toplumla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında attığı stratejik adımlar, yalnızca enerji üretim kapasitesinin artırılmasını değil, aynı zamanda kaynakların verimli kullanıldığı, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirildiği yeni bir kalkınma modelini de beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık hareketi de bu dönüşümün önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin enerji güvenliği için görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi'nden Sıfır Atık Festivali'ne davet geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan Yavuz Gemisi'nin de yer aldığı paylaşımda, "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" çağrısı yapıldı. 4-7 Haziran'da gerçekleşecek Sıfır Atık Festivali'nde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerli enerji teknolojileri ve milli kaynakların korunmasının önemini uygulamalı etkinliklerle genç nesillere aktaracak.

"ROTANIZ SIFIR ATIK FESTİVALİ OLSUN"

Festival öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan ve Yavuz Sondaj Gemisi'nden verilen mesaj ise dikkat çekti. Mavi Vatan'da görev yapan gemiden paylaşılan görüntülerde, "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" çağrısı yapıldı. Mesaj, Türkiye'nin enerji güvenliği hedefleri ile kaynakların verimli kullanılması anlayışının aynı vizyonun parçaları olduğunu ortaya koydu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarruf sağlayan bir uygulama olmadığı; aynı zamanda doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin enerji güvenliğinin desteklenmesi açısından stratejik bir unsur olduğunu vurguladı:

"Enerjinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada verimlilik kültürünün yaygınlaştırılmasının, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan en önemli araçlardan biri. Gençlerimizin bu konuda bilinçlendirilmesinin uzun vadeli milli kalkınma hedefleri açısından kritik önem taşıdığını düşünüyorum. Bu anlamda "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız."

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI SADECE ÜRETMEKLE DEĞİL VERİMLİ KULLANMAKLA MÜMKÜN

Türkiye son yıllarda Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşifleri, sondaj faaliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve yerli teknoloji hamleleriyle enerji alanında önemli mesafeler kat etti. Ancak uzmanlara göre enerjide tam bağımsızlığın ikinci ayağını enerji verimliliği oluşturuyor.

Sıfır Atık Festivali'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanacak etkinlikler de tam olarak bu anlayışı genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Festival boyunca çocuklar ve gençler, enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini, atıkların nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi alanındaki uygulamalar sayesinde ziyaretçiler, milli kaynakların korunmasının aslında ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve milli menfaatleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu yakından görecek.

YAVUZ VE FATİH'İN HİKAYESİ GENÇ NESİLLERE ANLATILACAK

Festival alanında kurulacak özel bölümlerde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında yer alan sondaj gemilerine ilişkin çalışmalar da yer alacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına ilişkin interaktif içerikler ziyaretçilerle buluşacak.

Böylece genç nesiller yalnızca enerji tüketen bireyler olarak değil, enerjinin hangi zorlu süreçlerle üretildiğini bilen, milli kaynakların değerini kavrayan ve enerji güvenliğinin stratejik öneminin farkında olan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak deneyimler yaşayacak.

Festivalde ayrıca Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile Türkiye'nin doğal gaz iletim altyapısını anlatan uygulamalar da yer alacak. Bu çalışmalar sayesinde enerji arz güvenliğinin günlük hayatla olan bağı ziyaretçilere somut örneklerle aktarılacak.